Energy UK: İngiltere'de hane halkının yıllık enerji gideri 3 bin sterline ulaşabilir - Son Dakika
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Energy UK: İngiltere'de hane halkının yıllık enerji gideri 3 bin sterline ulaşabilir

03.03.2022 15:48
Energy UK: İngiltere'de hane halkının yıllık enerji gideri 3 bin sterline ulaşabilir

İngiliz enerji sektörü çatı kuruluşu Energy UK, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından artan küresel enerji fiyatlarının etkisiyle İngiltere'de hane başına yıllık enerji giderinin 3 bin sterline ulaşabileceğini bildirdi.

İngiliz enerji sektörü çatı kuruluşu Energy UK, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından artan küresel enerji fiyatlarının etkisiyle İngiltere'de hane başına yıllık enerji giderinin 3 bin sterline ulaşabileceğini bildirdi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Brent petrolün varil fiyatının 2012 yılının mayıs ayından bu yana ilk kez 119 dolar seviyesinin üzerini gördüğü bildirildi.

Açıklamada, küresel enerji fiyatlarındaki artışın bir yansıması olarak İngiltere'de de hane halkının yıllık ortalama enerji giderinin 3 bin sterlin seviyesine ulaşabileceği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Energy UK Üst Yönetcisi Emma Pinchbeck, "Hem endüstrisinin tamamı hem de tüketiciler için endişe verici zamanlar. Bunun uzun süredir gaz fiyatında kalıcı bir kriz olduğunu söylüyoruz. Şimdi Ukrayna'da olanlarla daha da kötüleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

-Enerji faturaları hane başına yıllık 694 sterlin arttı

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, geçen ay başında perakende gaz ve elektrik fiyatlarındaki "üst fiyat limiti"nin 1 Nisan'dan itibaren yüzde 54 artırılacağını açıklamıştı. Açıklamada gaz ve elektrik faturalarında fiyat tavanının yıllık 1277 sterlinden 1971 sterline yükseltildiği belirtilmişti.

Küresel gaz fiyatlarında rekor artış yaşandığının ifade edildiği açıklamada, tavan fiyatın yükseltilmesinin 22 milyon müşteriyi etkileyeceği bildirilmişti.

Söz konusu artışla otomatik ödeme yapan müşterilerin gaz ve elektrik faturalarında yıllık ortalama 694 sterlin artış olacağı hesaplanıyor.

Bu yılın başında Age UK'den yapılan açıklamada, sivil toplum kuruluşunun, İngiliz İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng ile Çalışma ve Emeklilik Bakanı Therese Coffey'e mektup gönderdiği bildirildi.

Mektupta, "Fırınını kullanamayacak kadar endişeli olan ve bunun yerine çorba ve sandviçle geçinen, her gün değil sadece iki günde bir duş alan, sürekli akıllı sayaçlarını izleyen ve günlük limitlerini aşmadan ısıtıcılarını kapatan yaşlıların olduğunu duyduk." ifadelerine yer verildi.

Ülkede milyonlarca yaşlı insanın enerji faturalarını ödemekte zorlandığına işaret edilen mektupta, "Düşük gelirli pek çok yaşlı insan enerji kullanımlarını düşünecek kadar, kendilerini finansal baskı altında hissediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiliz sivil toplum kuruluşu Ulusal Enerji Eylemi'ne göre ise ülkede bu yıl toplam 6 milyon hanenin enerji faturalarını ödeyemeyeceği tahmin ediliyor.

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Ukrayna, England, Enerji, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Energy UK: İngiltere'de hane halkının yıllık enerji gideri 3 bin sterline ulaşabilir - Son Dakika


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