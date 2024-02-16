Enerji Bakanı: Maden kazası sahasında çalışmalar aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Bakanı: Maden kazası sahasında çalışmalar aralıksız devam ediyor

Enerji Bakanı: Maden kazası sahasında çalışmalar aralıksız devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden kazasının gerçekleştiği sahada çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Bayraktar, iş makinelerinin toprak altındaki madencileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ve kurtarma ekiplerine başarılar dilediğini ifade etti. Bakan Bayraktar, 9 madencinin arandığını ve 3'ünün bir lokasyonda, 6'sının ise diğer bir lokasyonda olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

16.02.2024 23:39  Güncelleme: 23:40
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden kazasının gerçekleştiği sahada çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, devam eden çalışmalara ilişkin videoya yer verdi.

Maden kazasının gerçekleştiği sahada çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Bayraktar, "İş makineleri toprak altındaki kardeşlerimize ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özveriyle çalışan kurtarma ekiplerine eşlik ederek başarılar diledik." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, bugün daha önce yaptığı açıklamada, "9 kardeşimizi arıyoruz. Bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, işçilerimizin 3'ünün bir lokasyonda, 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik." bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Enerji Bakanı: Maden kazası sahasında çalışmalar aralıksız devam ediyor - Son Dakika

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