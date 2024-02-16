Enerji Bakanı: Maden kazası sahasında çalışmalar aralıksız devam ediyor

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden kazasının gerçekleştiği sahada çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, devam eden çalışmalara ilişkin videoya yer verdi.

Maden kazasının gerçekleştiği sahada çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Bayraktar, "İş makineleri toprak altındaki kardeşlerimize ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özveriyle çalışan kurtarma ekiplerine eşlik ederek başarılar diledik." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, bugün daha önce yaptığı açıklamada, "9 kardeşimizi arıyoruz. Bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, işçilerimizin 3'ünün bir lokasyonda, 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik." bilgisini paylaşmıştı.