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Enerji Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na "fatura" çıkışı: Gözünün yaşına bakılmaz, elektriği kesilir! - Son Dakika

Enerji Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na "fatura" çıkışı: Gözünün yaşına bakılmaz, elektriği kesilir!

19.02.2022 15:47
Enerji Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na "fatura" çıkışı: Gözünün yaşına bakılmaz, elektriği kesilir!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememesi ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Enerji Bakanı Fatih Dönmez; "Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektrik faturamı ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz ve elektrik hizmetini keser." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayının da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dönmez, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elektrik faturasını ödemeyeceğine dair yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

"BENİM DE GÖZÜMÜN YAŞINA BAKMAZLAR"

Konuyla ilgili Bakan Dönmez, "Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektriğimi ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz, bu elektrik hizmetini keser. Onun bir süresi var. Fatura gidiyor, ihtar çekiliyor. Ardından ikinci ihtar çekiliyor. İkaz ediliyor. Bu süreçlerden sonra da kesilir. Bu şuna benziyor; siz markete gittiniz, alışveriş yaptınız ama 'Ben parayı ödemeden çıkacağım' diyorsunuz. O ürünleri size satarlar mı? Satmazlar. Bunu bir politika aracı kullanmayı doğru bulmam. Bakalım süreç nasıl işleyecek, biz de bekliyoruz" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Elektrik Faturası, Fatih Dönmez, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çıkışı: Gözünün yaşına bakılmaz, elektriği kesilir! - Son Dakika Ekonomi


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