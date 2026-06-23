Enerji Depolamada Stratejik İş Birliği - Son Dakika
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Enerji Depolamada Stratejik İş Birliği

Enerji Depolamada Stratejik İş Birliği
23.06.2026 10:51
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Vestel Mobilite ve Chint Power, enerji depolama sistemleri için iş birliği yaptı ve teknoloji turu düzenledi.

Kamu ve enerji sektörü temsilcileri, Vestel Mobilite ve Chint Power iş birliği kapsamında gerçekleştirilen teknoloji ve üretim turunda, enerji depolama sistemlerine yönelik üretim, mühendislik ve altyapı gücünü Vestel Mobilite'nin üretim tesislerinde yakından inceledi.

Program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TEDAŞ ve EPİAŞ temsilcileri ile birlikte GÜYAD, PİLDER ve EDSİS gibi sektör dernekleri bir araya geldi. Serbest bölge temsilcileri ve sektör kanaat önderlerinin de katıldığı programda, Vestel Mobilite'nin Manisa'daki üretim üssü Vestel City'i ve İzmir'deki yerli üretim enerji depolama sistemleri üretim tesisi ziyaret edildi.

İki gün süren stratejik buluşmada; Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde enerji depolamanın kritik rolü, pazardaki küresel gelişmeler ve Vestel Mobilite ile Chint Power ortaklığının oluşturacağı sektörel kaldıraç etkisi masaya yatırıldı. Katılımcılar, fabrika turlarıyla Vestel Mobilite'nin yüksek teknolojiye dayalı üretim süreçlerini, kalite kontrol standartlarını ve güçlü mühendislik altyapısını yerinde deneyimleme fırsatı buldu. Sürdürülebilir büyüme için kamu, özel sektör ve STK'lar arasındaki ekosistem iş birliğinin öneminin altı çizilirken; Türkiye'nin sadece bir pazar değil, enerji teknolojileri geliştiren ve ihraç eden küresel bir merkez olma vizyonuna yapılan katkı vurgulandı.

Vestel Mobilite ve Chint Power ortaklığı, hızla büyüyen enerji depolama talebine yerli üretim gücüyle yanıt verirken, Türkiye'nin enerji teknolojilerindeki üretim kabiliyetini küresel standartlara taşımayı amaçlıyor. Kamu kurumları ve sektörün lider temsilcilerini bir araya getiren bu stratejik ziyaret, yerli sanayinin ulaştığı teknolojik olgunluğu ve ekosisteme sunacağı katma değeri doğrudan sergileyen güçlü bir platform oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Vestel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Depolamada Stratejik İş Birliği - Son Dakika

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