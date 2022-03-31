Enerji ithalatı faturası şubatta yıllık bazda yüzde 181,8 arttı - Son Dakika
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Enerji ithalatı faturası şubatta yıllık bazda yüzde 181,8 arttı

31.03.2022 10:18
Enerji ithalatı faturası şubatta yıllık bazda yüzde 181,8 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 181,8 artarak 7 milyar 763 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 181,8 artarak 7 milyar 763 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, şubatta Türkiye'nin toplam ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 7 milyar 763 milyon dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?

Geçen yılın şubat ayında bu rakam 2 milyar 754 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, sanayi üretimindeki artış, ekonomik aktivitelerdeki canlanma ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,6 artarak 2 milyon 345 bin 489 tona çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Enerji, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji ithalatı faturası şubatta yıllık bazda yüzde 181,8 arttı - Son Dakika


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