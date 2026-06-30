Enerji İthalatı Yüzde 43,4 Arttı - Son Dakika
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Enerji İthalatı Yüzde 43,4 Arttı

30.06.2026 10:38
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Türkiye'nin enerji ithalatı, Mayıs'ta geçen yıla göre 6,1 milyar dolara çıkarak yüzde 43,4 arttı.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,4 artarak 6 milyar 105 milyon 604 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mayısta Türkiye'nin toplam ithalatı, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 10,8 azalarak 28 milyar 70 milyon 620 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 6 milyar 105 milyon 604 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl mayısta bu rakam, 4 milyar 258 milyon 662 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 43,4 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 1,71 artarak 2 milyon 665 bin 664 tona yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji İthalatı Yüzde 43,4 Arttı - Son Dakika

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