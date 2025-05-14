Enerji Okuryazarlığı Eğitimi 2000 Öğrenciye Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Okuryazarlığı Eğitimi 2000 Öğrenciye Ulaştı

CK Enerji, 2024-2025 döneminde 2000 ilkokul öğrencisine enerji okuryazarlığı eğitimi verdi.

14.05.2025 14:14
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CK Enerji Boğaziçi Elektrik, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğü "Enerji Okuryazarlığı" eğitimleri kapsamında 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde İstanbul Avrupa Yakası'ndaki 7 ilçede 2 bin ilkokul öğrencisine ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2018'den bu yana İstanbul Avrupa Yakası'nda belirlenen okullarda enerji okuryazarlığı eğitimleri veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 2 bin öğrenciye eğitim verdi.

İnteraktif sunumlar ve eğlenceli etkinlikler aracılığıyla 3. ve 4. sınıf öğrencilerine enerji kaynaklarının verimli kullanımı, yenilenebilir enerji kaynakları ve günlük hayatta tasarruflu enerji kullanımı gibi konularında küçük yaşta farkındalık kazandırmak amaçlanıyor.

Bu yılın eğitimleri, Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle tamamlandı. Etkinlikte öğrencilere hitap eden CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, enerji bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çekerek, enerji tasarrufu ve verimlilik ile yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelim sayesinde enerjinin sürdürülebilir şekilde yönetilebileceğini aktardı.

Aytac, söz konusu anlayış ne kadar erken yaşta benimsenirse gelecek kuşaklara o kadar güçlü ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın mümkün olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün burada öğrendikleriniz yalnızca okul hayatınızda değil, hayatınızın her anında size rehber olacak bilgiler. Evinizde ışıkları kapatırken, musluğu açık bırakmamak için çabalarken ya da atıkları geri dönüştürürken aslında çok büyük bir sorumluluğun parçası oluyorsunuz. Sizlerin bu bilinçle büyümesi, hepimiz için umut kaynağı. Bizim geleceğimiz, umudumuz sizlersiniz. Unutmayalım, enerjiyi doğru kullanmak; geleceğe, doğaya ve çocuklarımıza duyduğumuz sevginin, sorumluluğumuzun bir ifadesidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Enerji Okuryazarlığı Eğitimi 2000 Öğrenciye Ulaştı - Son Dakika

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