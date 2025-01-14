Enerji Sektörü Yuvarlak Masa Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Enerji Sektörü Yuvarlak Masa Toplantısı

Enerji Sektörü Yuvarlak Masa Toplantısı

Türkiye'de İş Dünyası dergisi, enerji sektörünü masaya yatırdı; önemli yatırımlar ve iş birlikleri gündemde.

14.01.2025 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de İş Dünyası dergisi, yuvarlak masa toplantısında enerji sektörünü masaya yatırdı. Etkinliğe sektörün önde gelen isimleri katıldı.

Türkiye'de İş Dünyası dergisi, enerji sektörünü masaya yatırdı. Yuvarlak masa toplantısı şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe sektörün önde gelen isimleri katıldı. Ev sahipliğini İnvesta Enerji'nin yaptığı toplantının moderatörlüğünü Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak yaptı. Toplantıda Türkiye'nin enerji üssü olduğu görüşü öne çıktı.

SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki enerjide yapılan iş birliğinin her iki ülkeyi de dünya enerji liginde üst sıralara yükselttiğini belirterek rafineri ve petrokimya sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yusifov, "Şirket, Türkiye'de bulunduğu 17 yıllık süreç boyunca 18,5 milyar dolar Türkiye ekonomisine yatırım yaptı. Bu yatırımın en önemli kısmı petrokimya ve doğal gaz alanında oldu. Türkiye'nin en büyük cari açığı enerji. Enerjinin içinde de en büyük cari açık petrokimya kısmından geliyor. SOCAR, Petkim şirketinin de ana hissedarı. Petkim ise Türkiye'nin ilk ve tek petrokimya madde üreticisi. Buradan baktığınızda tabi ki Türkiye'nin daha fazla daha önemli yatırımlara da ihtiyacı var. Bu noktada da biz devreye giriyoruz" açıklamasında bulundu.

Şirketin yeni petrokimya yatırımlarından söz eden Yusifov, "Ön mühendislik çalışmalarına başladığımızı ve bu yatırımın 1,5 yıl kadar süreceğini açıklamamıştık. Türkiye için önemli bir yatırım" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye enerji üssü olabilir mi sorusuna, zaten ülkenin halihazırda bir enerji üssü olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Yusifov, "Çünkü Türkiye, son yıllarda yaptığı birçok yatırım oldu. Bunların içinde en önemlisi enerji bağımsızlığa kavuşmak iin yapılan yatırımlardı. Türkiye'nin bu konudaki bakış açısı, Türkiye'nin çevresindeki etmenlere rağmen ülkenin daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Biz en büyük dış yatırımımızı Türkiye'ye yapıyoruz. Türkiye'nin enerji üssü olması gerçeğini çok iyi biliyoruz. Enerjide dikkatler Türkiye üzerine çevriliyor" dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan İnvesta Enerji'ni danışmanlarından Enerji Uzmanı Baki Güngör, enerjinin finansmanıyla ilgili kolaylaştırıcı olmayı hedeflediklerini belirterek, "Doğru projelere finansal kolaylık için destek veriyoruz" bilgisini verdi. Dünyadaki en önemli konuyu küresel ısınma ve karbon salımı olarak gören Güngör, "Enerjiyle ilgili bugün yapmış olduğumuz toplantıda buna ilişkin de konuştuk. Türkiye son 5 yıldan itibaren bu konuda çok ciddi adımlar attı. Hem yönetimler hem de tüketen ağır sanayi ve orta sanayi bu konuya çok iyi adapte oldu. Başta GES sistemleri olmak üzere RES, jeotermal biyogaz, biyokütle olmak üzere Türkiye yatırımlar yapmaya başladı. Şu anda GES'e ciddi bir talep var. Bu bölgesel olarak önemli bir konu. Türkiye, coğrafi yapısından ötürü güneş enerjisinden yararlanmak için en ideal ülkelerden biri. Aynı zamanda dünyaya karşı kendi sorumluluklarını yerine getiren örnek bir ülke" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İş Dünyası, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Sektörü Yuvarlak Masa Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 04:50:34. #1.11#
SON DAKİKA: Enerji Sektörü Yuvarlak Masa Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.