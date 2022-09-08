Aydıntepe doğalgaza kavuşuyor - Son Dakika
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Aydıntepe doğalgaza kavuşuyor

08.09.2022 08:27
Aydıntepe doğalgaza kavuşuyor

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda, "2022 doğal gaz arzı planlanan yerleşim yerleri' yatırım programına alınan Aydıntepe ilçesinde doğalgaz heyecanı yaşanıyor.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda, "2022 doğal gaz arzı planlanan yerleşim yerleri' yatırım programına alınan Aydıntepe ilçesinde doğalgaz heyecanı yaşanıyor.

Yapımı süren kazı çalışmalarıyla ilgili altyapı sorunlarının çözümüne ilişkin ilçeye ziyarette bulunan Vali Cüneyt Epcim, Kaymakam Kerem Yenigün, İlçe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, firma yetkilileri muhtarlar ve ilçe halkıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Devam eden çalışmalar neticesinde ortaya çıkan altyapı sorunlarının önemli ölçüde çözüme kavuştuğu toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Vali Epcim yaptığı açıklamada; "Bayburtlu hemşehrimiz, Çalışma ve Sosyal Bakanımız Vedat Bilgin'in özel ilgi ve destekleriyle başlatılan doğalgaz projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. 2022 yılı Temmuz ayında başlayan projemizi bitirerek, İnşallah sene sonunda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bugün burada muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte ortaya çıkan yol ve altyapı problemlerinin çözümünde önemli adımlar attık. İlçemizin doğalgaza kavuşmasında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyor, doğalgazın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BAYBURT

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

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