Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, 2053 hedeflerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, 2053 hedeflerini değerlendirdi Açıklaması

28.03.2022 12:23
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, 2053 hedeflerini değerlendirdi Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, enerji talebinin sürekli, kaliteli ve uygun fiyatlı olması için yerli ve yenilenebilir kaynakların artırılması gerektiğini belirterek, "2053 yılı hedefleriyle kısa ve orta dönemde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi azami ölçüde...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, enerji talebinin sürekli, kaliteli ve uygun fiyatlı olması için yerli ve yenilenebilir kaynakların artırılması gerektiğini belirterek, "2053 yılı hedefleriyle kısa ve orta dönemde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi azami ölçüde yenilenebilir kaynaklarımızdan karşılayarak dışa bağımlılığımızı ve enerji temin maliyetlerimizi azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

Tancan, Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın çevrim içi düzenlediği Uluslararası Türk Enerji Birliği Kongresi'ne videolu mesaj yoluyla katıldı.

Öngörülebilir piyasa yapısının sağlanması, enerjinin milli ve yerli teknolojilerle üretilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktaran Tancan, enerjide kullanılan malzemelerin yerli firmalar tarafından ve daha fazla yerli kaynak kullanılarak üretilmesinin teşvik edildiğini söyledi.

Tancan, Bakanlığın hazırladığı uzun dönemli Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının bu yılın ilk yarısında yayımlanmasının planlandığını bildirerek, çalışma kapsamında uzun dönemli enerji arz-talep senaryoları hazırlandığını kaydetti.

İthalat bağımlılığını azaltma adına yerli ve yenilenebilir kaynaklardan faydalanarak elektriğin kaliteli, sürekli, uygun maliyetli ve çevreye duyarlı bir şekilde kullanılmasına yönelik politikaların benimsendiğini belirten Tancan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, dünya genelinde yapılan çalışmalar incelendiğinde, bugün yaygın şekilde kullanımda olmayan ya da tasarım aşamasında olan birtakım teknolojilerin uygun maliyetli hale geleceği ve yaygın olarak kullanılabileceği varsayılarak planlamaların yapıldığı görülmektedir. Hedeflere zamanında ulaşılabilmesi ise kaydedilecek teknolojik gelişmeler ve bu teknolojilerin geleceği fiyat düzeyleri ile doğrudan ilişkilidir. Ülkemiz de bu doğrultuda, 2053 yılı hedefleriyle kısa ve orta dönemde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi azami ölçüde yenilenebilir kaynaklarımızdan karşılayarak dışa bağımlılığımızı ve enerji temin maliyetlerimizi azaltmayı hedefliyoruz."

YORUMLAR
500
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Cingöz: 'Türkiye için de 'nükleer rönesans zamanı' geldi' Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Cingöz: 'Türkiye için de 'nükleer rönesans zamanı' geldi' Kocaer Çelik, Ege Bölgesi'nin demir çelik ihracat şampiyonu oldu Kocaer Çelik, Ege Bölgesi'nin demir çelik ihracat şampiyonu oldu

Abdullah Tancan, Şeref Kalaycı, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, 2053 hedeflerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
12:24 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da tekrar başlayacak
12:21 Traktöre, köprü ve otoyollardan kaçak geçtin cezası gönderil! 11 çocuk annesi Ispartalı kadın ne yapacağını şaşırdı
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
11:57 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı!
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:32 Burdur'da oynanan maçta futbolcuyu hastanelik olana kadar dövdüler
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
11:05 Davayı kazanan 13 hakeme görev verilmeyecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 12:32:21. #1.11#
SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, 2053 hedeflerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement