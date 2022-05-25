Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve... - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve...

25.05.2022 11:14
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye var ediyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye var ediyoruz. Artık al tak çalıştır modelinden, yap tak çalıştır modeline geçmemiz lazım. Küçük adımlarla başladığımız bu süreçte bugün artık koşar adımlarla ilerliyoruz." - ANKARA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Bizim bütün gayretimiz 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye'. Kaynağından teknolojisine kadar her... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Bizim bütün gayretimiz 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye'. Kaynağından teknolojisine kadar her... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 'Bizim bütün gayretimiz 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 'Bizim bütün gayretimiz 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye'
Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve... - Son Dakika


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