Elektrikli araç ve yenilenebilir enerji teknolojilerine 3 milyar dolarlık altyapı yatırımı planlanıyor - Son Dakika
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Elektrikli araç ve yenilenebilir enerji teknolojilerine 3 milyar dolarlık altyapı yatırımı planlanıyor

16.06.2022 12:25
Elektrikli araç ve yenilenebilir enerji teknolojilerine 3 milyar dolarlık altyapı yatırımı planlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide yeni teknoloji yatırımlarının önemli olduğunu belirterek, 2030'a kadar elektrikli araçlar ile dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için toplamda 3 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapılacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide yeni teknoloji yatırımlarının önemli olduğunu belirterek, 2030'a kadar elektrikli araçlar ile dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için toplamda 3 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapılacağını bildirdi.

Dönmez, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 14. Sektör Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün özellikle doğal afet zamanında dağıtım şirketlerinin atacağı adımları ele alacaklarını ifade etti.

Elektrik dağıtım sektörünün 2021'de yaşanan küresel tedarik sorunlarına rağmen yatırımlarını büyük oranda gerçekleştirdiğini vurgulayan Dönmez, "2016-2020 arasında yani 3. uygulama döneminde toplam 74,3 milyar liralık elektrik dağıtım yatırımı yapıldı. 2021-2025 yıllarını kapsayan 4. uygulama dönemi için bu rakam 124 milyar lira olarak belirlendi. Halihazırda 16 milyar lirası şebeke, 4 milyar lirası da diğer yatırımlar olmak üzere toplam 20 milyar liralık yatırım hayata geçirildi." diye konuştu.

Bakan Dönmez, planlı bakım için de yüzde 99,3'lük gerçekleşme oranına ulaşıldığına dikkati çekerek, burada daimi rehabilitasyon, yenileme ve geliştirmenin önemli olduğunu anlattı.

Elektrikte kayıp oranının 2000'li yılların başında yüzde 20'den fazla olduğunu kaydeden Dönmez, "Bugün ise neredeyse yarı yarıya bir düşüş görüyoruz. 2021'de elektrikte kayıp oranını yüzde 11,9'a düşürdük." ifadesini kullandı.

Resmi ve dini bayramlarda borçtan kaynaklı kesinti yapılmayacak

Dönmez, müşteri memnuniyeti kapsamında çağrı merkezlerine gelen aramaların da önemine değinerek, şirketlerin çağrı merkezlerine ulaşılabilirlik oranının yüzde 99,5 olduğunu aktardı.

Şirketlerin bakım zamanı, içeriği, kullanılan malzeme ve tutanaklar gibi verilerin raporlandığı Bakım Yönetim Sistemi'ni kuracakları bilgisini veren Dönmez, "Acil durumlara ilişkin bir yönetim planları olacak. Gerekiyorsa İHA'ları ve dronları envanterlerine dahil etmelerini arzu ediyoruz. Yine olası bir durumda mobil jeneratörlerin sahada hazır bulunmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın aldığı hizmetin kalitesi ve hızlı olması kadar kolay erişilebilir olması da bizler için önemli bir husus." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, borçtan kaynaklı kesintilerin resmi ve dini bayramlar ile cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılmamasına ilişkin uygulamanın da hayata geçirildiğini hatırlattı.

Yeni dağıtım şebekesi modelleri ve teknolojilerinin öneminin de altını çizen Dönmez, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yılların en önemli konu başlıklarından biri elektrikli otomobiller olacak. 2030'a kadar elektrikli araç şebeke altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Dağıtık enerji üretimi özellikle ana şebekeye binen yükün azaltılması açısından önemli. Bu nedenle, 2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerekiyor."

Bakan Dönmez, siber güvenlik ve dijital dönüşümün sektör için kritik olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dijital olgunluk seviyemizi artıracak uygulamaları hayata geçirdikçe, tüketici memnuniyeti ve şebeke güvenliğimiz de aynı oranda artacak. Sektörel siber atak dağılımına geldiğimizde ise orada oldukça popüler olduğumuzu görüyoruz. Siber saldırıların yüzde 11'i enerji sektörüne yapılıyor. Yaklaşık 9 siber ataktan 1'inin enerji sektörüne yapılıyor olması dijital güvenlik meselesinin önemini gösteriyor."???????

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikli araç ve yenilenebilir enerji teknolojilerine 3 milyar dolarlık altyapı yatırımı planlanıyor - Son Dakika

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