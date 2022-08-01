Bakan Dönmez, selden etkilenen çiftçi ve köylülere müjdeyi verdi - Son Dakika
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Bakan Dönmez, selden etkilenen çiftçi ve köylülere müjdeyi verdi

01.08.2022 01:15
Bakan Dönmez, selden etkilenen çiftçi ve köylülere müjdeyi verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde 1 kişinin de hayatını kaybettiği sel sonrası çiftçi ve köylülere müjdeyi vererek, "Çiftçilerimize 1 hafta içinde ödeneği serbest bırakacaklar valiliğimiz emrinde.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde 1 kişinin de hayatını kaybettiği sel sonrası çiftçi ve köylülere müjdeyi vererek, "Çiftçilerimize 1 hafta içinde ödeneği serbest bırakacaklar valiliğimiz emrinde. Ayrıca evi ve araçları zarar gören varsa onlara imkanlar ölçüsünde destek yardım ödenek yapılacak inşallah" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan selden etkilenen köy ve mahallelerin muhtarlarıyla baba ocağı Gölpazarı'nda bir araya geldi. Ardından ilçeye bağlı Türkmen köyüne geçen Bakan Dönmez, 9 Temmuz günü yaşanan selde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 68 yaşındaki Asiye Bikmen'in mevlidi şerifine katıldı. Aynı olayda yaralanan Sinan Bikmen'e taziyelerini ileten Bakan Dönmez, "Ben o tarihlerde gelemedim, bayramda ailece Covid-19 olduk. Olay olur olmaz gerek Valiliğimiz gerek AFAD Başkanlığımız ile doğrudan irtibata geçebildik. Bu nedenden dolayı olayları uzaktan takip etmek zorunda kaldık. Gerekli destek ve imkanların sunulması için gerekli şeyleri ifade ettik. Olay yaşandığı anda Asiye Bikmen hayatını kaybetmiş. Tabi giden canı geri getirme imkanımız yok kullar olarak aciz olduğumuz bazı şeyler var" dedi.

"Evi ve araçları zarar gören varsa onlara imkanlar ölçüsünde destek yardım ödenek yapılacak inşallah"

Bakan Dönmez, köy muhtarıyla görüştükleri ekin ve tahıllarda bazı zarar ve ziyanlar olduğunu anlatarak, "Onlarla ilgili tarım müdürlüğümüz gerekli hasar tespit çalışması yapmış. Valiliğimiz ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına bildirmiş ve bizler de milletvekilimizle Ankara'da bu durumu takip ettik. Bugün de İdari İşler Başkanımızla görüştük, inşallah 1 hafta içinde ödeneği serbest bırakacaklar valiliğimiz emrinde. Bu ayrıca evi ve araçları zarar gören varsa onlara imkanlar ölçüsünde destek yardım ödenek yapılacak inşallah. Rabbimden bu ve benzeri olaylardan korusun diliyorum" dedi.

Bakan Dönmez, ardından Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde selden etkilenen köy ve mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi. - BİLECİK

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Bakan Dönmez, nkâh şahitliği yaptı Bakan Dönmez, nkâh şahitliği yaptı Bakan Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti (2) Bakan Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti (2)
Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez, selden etkilenen çiftçi ve köylülere müjdeyi verdi - Son Dakika

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