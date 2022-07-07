Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Ordu'ya asfalt bitüm malzemesi desteği - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Ordu'ya asfalt bitüm malzemesi desteği

07.07.2022 20:11
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Ordu'ya asfalt bitüm malzemesi desteği

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bin 750 ton asfalt bitüm malzemesi desteği aldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bin 750 ton asfalt bitüm malzemesi desteği aldı. Destekle birlikte Ordu'da 130 kilometre yol daha asfalt konforuyla buluşacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne asfaltlama çalışmalarında kullanılmak üzere bin 750 ton asfalt bitüm malzemesi desteği verildi. Alınan destekle ilgili bir açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "İlimize daha iyi hizmet etmek ve ihtiyaç duyulan her noktada hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırmak için gayreti hiç elden bırakmadık. Enerji Bakanlığımızdan asfalt ve yol çalışmalarında kullanılmak üzere bin 750 ton asfalt bitüm desteği aldık. Verilen destekle birçok mahallemize daha ulaşacağız. Bitüm malzemesi desteğinden dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e teşekkür ediyorum" dedi. - ORDU

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Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Ordu'ya asfalt bitüm malzemesi desteği - Son Dakika

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