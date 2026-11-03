Enerji verimliliğiyle 2027'de 4 milyon 840 bin ton tasarruf öngörülüyor - Son Dakika
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Enerji verimliliğiyle 2027'de 4 milyon 840 bin ton tasarruf öngörülüyor

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Enerji verimliliğiyle sağlanan tasarrufun 2026'da 3 milyon 940 bin ton petrol eşdeğeri olması beklenirken, 2027'de 4 milyon 840 bin tona çıkacağı öngörülüyor. Kamu binalarında 2030 yüzde 30 tasarruf hedefi için 2 bin 700 binada izleme ve en az 500 kişiye eğitim yapılacak.

Türkiye'de enerji verimliliği çalışmalarıyla sağlanan enerji tasarrufunun 2027'de bu yıla göre yaklaşık yüzde 23 artarak 4 milyon 840 bin ton petrol eşdeğerine ulaşacağı öngörülüyor.

AA muhabirinin 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, enerjinin her alanda verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam edecek.

Bu kapsamda, 2026'da 3 milyon 940 bin ton petrol eşdeğeri düzeyinde gerçekleşmesi beklenen enerji tasarrufunun, 2027'de 4 milyon 840 bin ton petrol eşdeğerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Böylece, enerji verimliliği çalışmalarıyla sağlanan yıllık enerji tasarrufunun 900 bin ton petrol eşdeğeri artması bekleniyor.

2 bin 700 kamu binasında enerji verimliliği izlenecek

Bunun yanı sıra, kamu binalarının daha verimli hale getirilmesine yönelik uygulamalar da sürdürülecek.

Bu doğrultuda, kamu binalarında 2030 için belirlenen yüzde 30 enerji tasarrufu hedefi kapsamında 2 bin 700 binada izleme çalışması yürütülmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının enerji verimliliği alanındaki kurumsal kapasitesinin artırılması amacıyla en az 500 kişiye eğitim verilmesi planlanıyor.

Öte yandan, enerji sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli personel sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek ve bu alanda yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla işbirlikleri geliştirilecek.

Ulusal Isıtma ve Soğutma Strateji Belgesi hazırlanacak

Enerji verimliliğinin artırılması kapsamında ısı piyasası mevzuatına ilişkin çalışmalar tamamlanacak.

Ayrıca, teknik ve ekonomik açıdan uygun yerlerde bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri ile ısı pompalarının kullanımı yaygınlaştırılacak, jeotermal kaynaklı ısıtmanın artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Bu çerçevede, Ulusal Isıtma ve Soğutma Strateji Belgesi hazırlanarak, ısıtma ve soğutma alanındaki çalışmalara yönelik stratejik çerçeve oluşturulacak.

Bununla birlikte, toplumda enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla hane ve işletmelerin enerji kullanım alışkanlıklarına yönelik araştırmalar yapılması planlanıyor.

Bu amaçla 26 ilde yaklaşık 3 bin hane ve 1000 işletmeyi kapsayan Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi saha araştırması gerçekleştirilecek. Araştırma sonuçlarından yararlanılarak enerji verimliliği konusunda iletişim ve davranış değişikliği strateji belgesi hazırlanacak.

Böylece kamu binalarındaki enerji verimliliği uygulamalarının yanı sıra hane ve işletmelerde enerji tasarrufu bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da sürdürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiGüncelKamuSon Dakika

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