Enerjide Bağımsızlık Vurgusu

17.03.2026 09:53
Bakan Bayraktar, enerjide bağımsızlık ve eğitim ihtiyacına dikkat çekti, gençleri çalışmaya teşvik etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgede yaşanan gelişmeler ve çatışmaların, enerjide bağımsızlık hedefine bir an önce ulaşılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu aktardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayraktar, Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle iftarda bir araya gelerek öğrencilerle Türkiye'nin enerji ve tabii kaynaklar alanındaki vizyonunu paylaştı.

Bayraktar, buradaki konuşmasında, enerjide tam bağımsızlık hedefine vurgu yaparak, "Son gelişmeler, ülke olarak bizim dışa bağımlılığımızı bitirmemizin ne kadar elzem ve acil olduğunu da gösterdi. Kızılelma, Türkiye'nin mutlaka enerjide bağımsız olması. Enerjide bağımsızlık hikayesi, Türkiye'nin aynı zamanda ekonomide bağımsızlık hikayesidir ve milli güvenliğin, ulusal güvenliğin de ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji politikalarında çevreyle uyumlu bir yaklaşım benimsediklerine işaret eden Bayraktar, yerli ve yenilenebilir başta olmak üzere tüm enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve tabii kaynaklar alanında atacağı adımlar için insan kaynağına ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, "Binlerce insana ihtiyacımız var. İyi yetişmiş mühendislere, iyi hukukçulara, iyi uluslararası ilişkiler uzmanlarına, iyi iktisatçılara, bütün disiplinlerde bu alanlarda çok iyi yetişmiş kadrolara ihtiyacımız var ki biz bütün bunları yapabilelim." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan, çalışmalarını ve gayret göstermelerini tavsiye eden Bayraktar, yapay zeka ile birlikte bilinen bütün ezberlerin değiştiği, bilinen mesleklerin değiştiği bir çağa doğru gidildiğini aktardı. Bayraktar, şunları kaydetti:

"Farklı kabiliyetleri, farklı disiplinleri işin içerisine katmalısınız. Yani iyi bir mühendis, bir alanda uzman bir mühendis ama o mühendisin bir parça iktisat da bilmesi fena olmaz. Çünkü meseleyi daha farklı kavrayabilmenin önem arz ettiği bir döneme doğru gidiyoruz. Gece-gündüz çalışacağız. Çalışan insanın yapamayacağı hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim."

Kaynak: AA

