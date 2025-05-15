Enerjisa 1 Milyar Liralık Tahvil İhracı Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa 1 Milyar Liralık Tahvil İhracı Yaptı

Enerjisa Enerji, Ak Yatırım aracılığıyla 728 gün vadeli 1 milyar liralık tahvil ihracını tamamladı.

15.05.2025 12:29
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Enerjisa Enerji, 728 gün vadeli, 1 milyar liralık yeni tahvil ihracını Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirdi.

Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Ak Yatırım aracılığıyla Borsa İstanbul TLREF Endeksi değişimine endeksli 728 gün vadeli, 1 milyar liralık tahvil ihracını 14 Mayıs'ta başarıyla tamamladı.

Söz konusu ihraçla birlikte yatırımcılardan gelen yüksek talebi karşılayan Enerjisa Enerji'nin tedavüldeki toplam borçlanma aracı 35 milyar liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Philipp Ulbrich???????, yatırımcılarıyla güçlü ve sürdürülebilir bir bağ kurmak adına attıkları adımlara bir yenisini eklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Finansal piyasalardaki zorlaşan koşullara ve belirsizliklere rağmen 728 gün vadeli ve 1 milyar lira tutarındaki tahvil ihracımıza gösterilen yüksek ilgi, yalnızca finansal dayanıklılığımıza ve piyasalardaki kredibilitemize değil aynı zamanda stratejik yatırım planlarımıza ve uzun vadeli değer yaratma yaklaşımımıza duyulan güvenin de önemli bir göstergesidir. Yatırımlarımızı planlarken şeffaflık, sürdürülebilirlik ve risk yönetimi gibi temel ilkeleri önceliklendiriyor, bu doğrultuda sermaye piyasalarından sağladığımız kaynaklarla hem finansal esnekliğimizi koruyor hem de ülkemizin enerji altyapısına katkı sağlıyoruz. Bu borçlanma aracıyla yalnızca yatırımcılarımız için sürdürülebilir bir finansal enstrüman sunmakla kalmıyor aynı zamanda Türkiye'nin düşük karbonlu geleceği için somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Enerjisa Enerji olarak, güçlü bilanço yapımız ve uzun vadeli perspektifimizle, enerji sektörüne değer katmaya ve ülkemizin enerji dönüşüm yolculuğuna öncülük etmeye kararlıyız."

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş da Türkiye'de elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri sektöründe lider konumda bulunan Enerjisa Enerji ile bugüne kadar çok sayıda başarılı ihraçla birçok kez ilklere imza attıklarını ifade ederek, "Ak Yatırım olarak özel sektör borçlanma aracı ihraçlarında lider konumdayız ve borçlanma aracı piyasasının gelişmesine katkıda bulunan birçok ürünü ilk defa piyasaya sunan aracı kurumuz. Enerjisa Enerji ile en son 10 Şubat'ta tamamladığımız 4 milyar 800 milyon lira tutarındaki tahvil ihracıyla tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdik. Şimdi de 728 gün vadeli ve 1 milyar lira tutarındaki bu yeni ihracı başarıyla tamamlamış olmaktan gurur duyuyoruz. Ak Yatırım olarak, önümüzdeki dönemde de sektördeki liderliğimizi sürdürmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa 1 Milyar Liralık Tahvil İhracı Yaptı - Son Dakika

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