Enerjisa'dan Rekor Tahvil İhraç

Enerjisa Enerji, 7 yıl vadeli ve 10 milyar lira tutarındaki tahvil ihracını Ak Yatırım aracılığıyla başarıyla tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji, bu işlemle reel sektörde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük ve en uzun vadeli tahvil ihracına imza attı.Söz konusu kaynak, Enerisa Enerji'nin hizmet verdiği üç dağıtım bölgesi Ayedaş, Başkent ve Toroslar'ın dağıtım altyapısının modernizasyonu ve daha dayanıklı enerji sistemlerine yönelik yatırımlarda kullanılacak.

Enerjisa Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile 7 yıl vadeli ve 10 milyar lira tutarındaki tahvil ihracını duyurmasıyla şirketin tedavüldeki toplam tahvil tutarı 34,6 milyar lira seviyesine yükseldi.

Şirketin 2025 yılında reel sektörde tahvil ihraç büyüklüğü açısından iki kez kırdığı rekoru yenilediği belirtilen açıklamada, "Piyasada bugüne kadar ağırlıklı olarak 1 ila 2 yıl vadeli ihraçlar başarıyla gerçekleştirilebilirken, bu işlem yalnızca büyüklüğü ile değil, vadesi ile de reel sektörde yeni bir eşik oluşturdu." ifadesi kullanıldı.

"Daha İyi Bir Gelecek" vizyonu doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Enerjisa Enerji, 5. tarife dönemine güçlü bir finansal zeminle girdi. Artan elektrifikasyon, dijitalleşme ve enerji güvenliğinin, daha akıllı ve daha dayanıklı dağıtım şebekelerini zorunlu kıldığı bu dönemde şirket, altyapısını güçlendirme ve büyütme yönündeki çalışmalarına tam anlamıyla odaklanarak Türkiye'nin enerji dönüşümünde rol üstlenerek karlı büyümesini sürdürüyor. Şirketin yıllık yatırım hacminin yaklaşık üçte birine denk gelen bu rekor ihraç, dağıtım iş kolunun öngörülebilir nakit akışı yaratma kapasitesi ile de uyum içerisinde bulunuyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, beşinci tarife döneminin başında gerçekleştirdikleri uzun vadeli ve büyük ölçekli ihracın bir finansman işleminin yanında yatırım modelleriyle uyumlu bir finansal çerçeve oluşturduğunu belirterek, "Dağıtım iş kolumuzun öngörülebilir ve düzenlemeye tabi gelir yapısına uygun olarak tasarlanan bu finansman modeli, bilanço gücümüzü pekiştiriyor. Bu sayede yatırımlarımızı daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir zeminde büyütebiliyoruz. Küresel ve yerel dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde bu vade ve büyüklükte bir işlemi başarıyla tamamlamamız, Enerjisa'nın disiplinli finansal yönetimine ve uzun vadeli büyüme stratejisine duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Sağladığımız bu kaynakla, dağıtım altyapımızı güçlendirmeye ve Türkiye için daha dirençli ve verimli bir enerji altyapısına katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Philipp Ulbrich de söz konusu ihracın tutarı ve vadesi itibarıyla reel sektörde rekor niteliğinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TLREF endeksi değişimi + 150 baz puan gibi oldukça rekabetçi bir fiyatlama ile başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu tahvil ihracı, şirketimizin güçlü bilançosu ve sağlam finansal performansı sayesinde, zorlu makroekonomik koşullara rağmen, yatırımcıları nezdinde sahip olduğu yüksek güvenilirliğin altını çiziyor. Bu rekor ihraç Enerjisa'nın sağlam bilanço yapısının yanı sıra dağıtım iş kolumuzun öngörülebilir nakit akışı yaratma kapasitesi ile de yatırımcılarımız tarafından oldukça cazip bulundu. Türkiye piyasasında gerek kredi ve tahviller yoluyla gerek ise sürdürülebilirlik stratejimizle desteklenen yapımız sayesinde Uluslararası Finans Kuruluşları kaynaklı fonlamalar aracılığıyla, çeşitli finansman araçlarına erişim kabiliyetimizi bir kez daha ortaya koymuş olduk."

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise, Enerjisa Enerji ile bugüne kadar çok sayıda başarılı ihraç yaparak birçok ilki gerçekleştirdiklerini aktararak, "Şimdi gerçekleştirdiğimiz 10 milyar lira tutarında ve 2 bin 548 gün vadeli yeni ihraç ile tüm zamanların hem en büyük hem de en uzun vadeli reel sektör borçlanma aracı ihracını gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca, bu ihraç eşit taksitler halinde anapara geri ödemesine sahip ilk borçlanma aracı olması açısından da önem taşıyor. Yenilikçi ve hem vade hem de tutar bakımından rekorlara imza attığımız bir borçlanma aracı ihracına daha aracılık etmekten gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.