Enerjisa Enerji’den Entegre Faaliyet Raporu

09.03.2026 10:48
Enerjisa Enerji, finansal ve sürdürülebilirlik raporlarını birleştirerek Entegre Faaliyet Raporu yayımladı.

Türkiye'nin lider elektrik dağıtım ve perakende şirketi Enerjisa Enerji, finansal ve operasyonel performansını içeren faaliyet ile sürdürülebilirlik raporlarını tek çatı altında birleştiren entegre faaliyet raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şeffaflık ve hesap verebilirlik yaklaşımını bir üst seviyeye taşıyan Enerjisa Enerji, söz konusu raporla strateji, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik hedeflerini finansal performansıyla birlikte ele aldı.

Bugüne kadar finansal ve operasyonel performansını faaliyet raporuyla sürdürülebilirlik alanındaki öncelik ve hedeflerini ise ayrı bir sürdürülebilirlik raporuyla kamuoyuyla paylaşan Enerjisa Enerji, bu yıl ise raporlama yaklaşımında önemli bir adım atarak söz konusu iki raporu Entegre Faaliyet Raporu adıyla tek bir çatı altında yayımladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Philipp Ulbrich, şunları kaydetti:

"İlk Entegre Faaliyet Raporumuz, finansal performans ile sürdürülebilirliği uzun vadeli hedeflerimizin iki temel unsuru olarak birlikte ele alma kararlılığımızın güçlü bir yansımasıdır. Bu yaklaşımımız, bu iki alanın birbirine rakip değil, sağlam bir stratejinin birbirini tamamlayan unsurları olduğu yönündeki inancımıza dayanıyor. Entegre raporlama yaklaşımımızın yatırımcılarımız nezdinde güveni pekiştirdiğine ve şirketimizin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini desteklediğine inanıyoruz. Bu rapor, birçok ekip ve uzman danışmanlık kuruluşunun katkısıyla, içeriğinden tasarımına kadar büyük bir özenle hazırlandı. Amacımız, yatırımcılarımızın şirketimizin finansal dayanıklılığını, operasyonel gücünü ve sürdürülebilir büyüme stratejisini tek bir dokümanda net, karşılaştırılabilir ve erişilebilir şekilde görebilmesini sağlamaktı. Entegre raporlama yaklaşımımız sayesinde, temiz ve güvenli enerjiye erişim konusunda daha iyi bir gelecek için attığımız adımları güçlü ve şeffaf bir şekilde ortaya koymaya koyabiliyoruz."

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu da, söz konusu raporla yalnızca finansal sonuçları değil, iklim, insan kaynağı, doğal kaynak kullanımı, toplumsal etki ve yönetişim alanlarındaki performansın finansal sonuçlarla nasıl bağlantılı olduğunu da bütüncül şekilde ortaya koyduklarını belirterek, "Bu yaklaşım, sürdürülebilirliğin Enerjisa Enerji'de ayrı bir başlık değil, iş modelimizin ve karar alma süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu gösterirken paydaşlarımız için şeffaflık düzeyini de önemli ölçüde artırıyor. Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansımızı uluslararası kabul görmüş çerçeve ve raporlama standartları doğrultusunda paylaşıyoruz. Bu raporlar aracılığıyla orta vadeli ESG hedeflerimize başarıyla ulaştığımızı ortaya koyarken, daha iyi bir gelecek vizyonumuz doğrultusunda sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerimizin merkezinde konumlandırmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

