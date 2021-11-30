EBRD'den Enerjisa Enerji'ye 110 milyon dolarlık kredi

Enerjisa Enerji, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 110 milyon dolar karşılığı Türk lirası tutarında 7 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamaya göre, EBRD'nin şirkete altyapı ve şebeke yatırımlarının finansmanı kapsamında sağladığı 110 milyon dolar karşılığı Türk lirası tutarında kredi desteği, dijitalleşme, akıllı şebeke sistemlerinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu için kullanılacak.

"Kapsayıcı ve Yeşil" kullanım amaçlı olma özelliği taşıyan kredi, Türk lirası cinsinden 7 yıl vadeli olarak ve Türk Lirası Gecelik Referans Oranı (TLREF) endeksine bağlı olarak kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji AŞ Mali İşler Direktörü (CFO) Michael Moser, EBRD ile birlikte Enerjisa'nın yeşil finansman tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirliği yıllardır çok ciddiye alıyoruz ve konuyla ilgili her düzeyde çeşitli aksiyonlar alıyoruz. Yenilenebilir enerjinin temel enerji kaynağı olduğu yeni sürdürülebilir enerji dünyası ancak enerji altyapısına yapılan büyük kapsamda yatırımlarla mümkündür. Bu bağlamda, EBRD ile 7 yıl vadeli 110 milyon dolar eş değeri Türk lirası tutarındaki kredimiz ile birlikte yeni oluşturduğumuz yeşil finansman çerçevemiz, sürdürülebilir enerji çözümleri ve Türk enerji sistemine büyük yatırımları daha da ileriye taşıyabilmemiz için bir başka kilometre taşıdır."