Enerjisa Enerji, yenilenen konseptiyle ilk müşteri hizmetleri merkezini Ankara Söğütözü\'nde açtı

İnsan ve teknolojiyi odağına alarak daha akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sunmak için projeler üreten Enerjisa Enerji, Ankara Söğütözü'nde sektöründe ilk olan bir müşteri hizmet merkezini açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterileri ile yüz yüze temas kurduğu hizmet noktalarında şimdiye kadar birçok yenilik ve erişim kolaylığı sağlayan Enerjisa, bütünsel bir bakış açısıyla bu hizmet merkezlerinin konseptini yeniliyor.

Keşif ve merak duygusunu tetikleyen, kesintisiz müşteri deneyimi sunan ve enerjinin yolculuğuna dair birçok sürprizi içinde barındıran yepyeni konseptini ilk olarak Ankara Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezi'nde müşterileri ve ziyaretçileri ile buluşturuyor.

14 farklı ilde 10 milyondan fazla müşteriye ulaşarak 22 milyonu aşkın kişiye hizmet veren Enerjisa Enerji, tasarım ve uygulama aşamalarında konsept tasarım ve dijital deneyim ajanslarıyla çalışarak, enerjinin yolculuğunu tüm müşterilerine anlatacak.

Enerji Tüneli'ni tüm müşterilerine sunacağı interaktif bir enerji müzesi olarak tasarlayan Enerjisa, daha iyi bir gelecek yolculuğunu devam ettirme ve müşterilerini bu anlamda bilinçlendirme misyonunu, sürdürülebilirliği ve teknolojiyi odağına alıyor.

Eşit erişim prensibiyle engelsiz bir müşteri deneyimini bu merkezde de hayata geçiren Enerjisa Enerji, yenilenen konseptinde giriş alanındaki danışma, yeni nesil kiosklar ve sıra almayı kolaylaştıran dijital bilet uygulaması müşterileri karşılıyor. Dijital ekranlar ile müşteriler yönlendirilir ve bilgilendirilirken, Enerjisa Dijital Hizmet Merkezi ile müşteriler işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde kendi kendilerine tamamlayabiliyor. Farklı hedef kitlelere hitap edebilecek ilgi çekici etkinlikler için özel tasarlanan modüler bekleme alanı ise müşterilere konfor sağlıyor.

Söz konusu merkezin açılışında Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı Dünya Enerji Görünümü 2023 (WEO-2023) raporuna göre bugün enerji dünyasında yaşanan büyük değişimlerin 10 yılın sonunda oldukça farklı bir küresel enerji sistemine yol açacağını belirten, "Güneş ve rüzgar gibi temiz enerji teknolojilerinin hızlı yükselişi, fabrikalar ve araçlardan ev aletleri ve ısıtma sistemlerine kadar her alanı yeniden şekillendiriyor. Dünyanın ilerlediği bu yönde Enerjisa olarak biz de sektörümüze bu anlamda öncülük ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerjisa olarak "Daha İyi Bir Gelecek" vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Esentürk, "Müşteri Hizmetleri Merkezimiz, hem yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen temiz ve yeşil enerjiyi kullanacak hem de dış alanlarda güneş enerjisiyle çalışan bekleme üniteleri ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi şirketimizin vizyonunu doğrudan yansıtan, doğa dostu ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler sunacak. Yeni enerji dünyasını deneyimlemek isteyen müşterilerimizi Ankara Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezimize bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Esentürk, bu yeni konsepti tasarlarken müşterilerin beklentilerini yani 'doğru' olanı 'cesaretle' hayata geçirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin davranışlarını, demografik yapılarını, hizmet tercihlerini ve kapıdan çıkarken nasıl bir hisle ayrılmak istediklerini detaylı olarak analiz ederek, konforlu ve hızlı bir müşteri yolculuğunu hizmet merkezimizin odağına koyduk. Bunun yanı sıra, Enerji Tüneli'mizde gezen ziyaretçilerimiz, sera gazının dünyamız üzerindeki etkilerini gözlemleyebilir ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin ne kadar çevre dostu olduğunu gerçek zamanlı istatistiklerle görebilecek. Bu da çağımızın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliğini anlamamıza yardımcı olan öğretici bir deneyim olacak diye düşünüyoruz. Yeni konseptimizle yolumuza emin adımlarla devam ederek bir sonraki adımı ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen Osmaniye'de atacağız. Bu yeni konsept için emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, müşterimiz olsun olmasın tüm Ankaralıları yeni konseptimizi deneyimlemeye davet ediyorum."