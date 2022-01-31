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Enerjisa Enerji 'Yeşil Enerji' dönüşümünü başlattı - Son Dakika

Enerjisa Enerji 'Yeşil Enerji' dönüşümünü başlattı

31.01.2022 12:48
Enerjisa Enerji 'Yeşil Enerji' dönüşümünü başlattı

İşimin Enerjisi çatısı altında verimlilik ve tasarruf odaklı ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını artıran ve müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerini önemseyen çözümler geliştiren Enerjisa Enerji;

İşimin Enerjisi çatısı altında verimlilik ve tasarruf odaklı ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını artıran ve müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerini önemseyen çözümler geliştiren Enerjisa Enerji; Sabancı Holding, Sabancı Üniversitesi ve Teknosa ile 'Yeşil Enerji' kullanımı için anlaşma imzaladı.

Türkiye'nin lider elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerinden biri olan Enerjisa Enerji, 'İşimin Enerjisi' çatısı altında doğa dostu ve yenilenebilir enerjiye dayalı ürünleriyle müşterilerine enerji tüketiminde tasarruf sağlayan çözümler sunuyor. Enerji şirketi bu kapsamda; Sabancı Holding Sabancı Üniversitesi ve Teknosa'ya yüzde 100 'Yeşil Enerji' tedariği sağlayarak doğanın korunmasına katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında holding ve üniversite kullandıkları enerjinin tamamını, Teknosa ise Enerjisa abonesi olduğu tüm mağaza ve yerleşkelerinde enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak. Şirketler bu anlaşma ile temiz enerji kaynaklarının genel alanlarda kullanımını teşvik ederken aynı zamanda ülkemizin enerjiye kesintisiz erişimi ve kaynak çeşitlendirilmesini güçlendirerek, arz güvenliğinin garantilenmesine de katkı sağlayacaklar.

Holding yaklaşık 11 bin MWh'lık enerjinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak

'İşimin Enerjisi' çatısı altında sunduğu yenilikçi ürünlerini, sürdürülebilirliği stratejik öncelikleri arasında gören Sabancı Holding ile buluşturan enerji şirket, Holding'in yenilenebilir enerji kullanımına destek oluyor. Holding, anlaşma kapsamında 2022 yılında kullanması beklenilen yaklaşık 11 bin MWh'lık enerjinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Sabancı Topluluğu'nda sürdürülebilirlik anlayışı holdingden şirketlere yayılarak Topluluğun paydaşlar için oluşturduğu, başta ekonomik olmak üzere farklı alanlardaki değeri uzun vadeli hale getirmeye aracı oluyor.

Üniversite 5 bin 980 MWh'lık elektrik enerjisi kullanımını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak

Sabancı Üniversitesi ise, enerji şirketi ile gerçekleştirdiği Yeşil Enerji Anlaşması ile şebekeden kullandığı enerjinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Buna göre 2022 yılında üniversite, 5 bin 980 MWh'lık elektrik enerjisi kullanımını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Türkiye'de ve yurt dışında pek çok üniversite tarafından örnek alınan Tuzla kampüsünde ayrıca enerji şirketi ile birlikte kurulumunu gerçekleştirdiği ve toplam elektrik ihtiyacının yüzde 60'ını karşıladığı Güneş Enerjisi Santrali ile Kojenerasyon sistemi de bulunuyor.

Üniversitenin Tuzla kampüsü, 170 binin üzerinde bitkinin ve doğal bir göletin bulunduğu; kendi enerjisini üreterek elde ettiği tasarrufla tüm enerji kullanımını yüzde 100 yeşile dönüştüren bir kampüs özelliğine sahip.

Teknosa 8 bin 505 MWh'lık enerjinin tamamını Yeşil Enerji'den karşılayacak

Teknosa ile geçtiğimiz günlerde LED aydınlatma dönüşüm uygulaması gerçekleştiren enerji şirketi, çevreye saygılı bir yaklaşımla önemli bir iş birliğine daha imza attı. Ayrıca şirket, binalarında ve mağazalarında yüzde 100 Yeşil Enerji kullanımına da başlıyor. 2022 yılında kullanılması beklenilen 8 bin 505 MWh'lık enerjinin tamamını Yeşil Enerji'den karşılayacak olan şirket, sürdürülebilirlik alanında adımlar atarken, müşteri deneyimini de sürekli olarak iyileştiriyor.

'İşimin Enerjisi' ile yenilikçi, çevre odaklı ve tasarruflu projeler

'İşimin Enerjisi' çatısı altında sunduğu ürünlerle müşterilerinin enerji tüketimine tasarruf sağlayarak yenilenebilir enerji kullanımını arttıran yenilikçi çözümler sunan Enerjisa Enerji, müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerini de önemseyerek daha yeşil bir dünya hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

'İşimin Enerjisi' kapsamında elektrik tedarikinin yanı sıra sunulan çözümler ile sanayi, kamu ve iştirakleri, turizm ve sağlık sektörleri gibi birçok alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların hayatını kolaylaştıracak olan güneş enerjisi sistemleri, LED aydınlatma dönüşümü, enerji verimliliği uygulamaları, elektrikli araç şarj istasyonu yönetimi ve yeşil enerji sertifikasyonu gibi birçok alanda sürdürülebilirlik hizmeti sağlanıyor. - İSTANBUL

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Yenilenebilir Enerji, geri dönüşüm, Enerjisa, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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