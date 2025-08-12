Enerjisa'nın Gelirleri Yüzde 9 Arttı

Enerjisa Enerji, yatırım odaklı büyüme stratejileri kapsamında yılın ilk 6 ayında faaliyet gelirlerini reel olarak yaklaşık yüzde 9 artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu artış özellikle elektrik dağıtım iş kolundaki güçlü artışla desteklendi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Ayedaş, Başkent Edaş ve Toroslar Edaş tarafından yapılan dijitalleşme ve akıllı şebeke yatırımları, şirketin toplam faaliyet gelirine yüzde 83 katkı sağladı.

Yüzde 20'si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON'un ortaklığıyla Türkiye'nin enerji altyapısındaki dönüşümüne liderlik etmeyi sürdüren Enerjisa Enerji, yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin enerji altyapısına katkı sağlamaya devam ediyor.

Şirket, perakende satış segmentindeki müşteri deneyimini merkeze alan ve satış yetkinliğini artıran teknoloji odaklı yatırımlarını kesintisiz şekilde sürdürürken, bu segmentteki brüt kar artışı ile taçlanıyor.

Enerjisa Enerji'nin gelişen müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili yanıt verme yeteneği, pazar lideri olma başarısında önem arz ediyor. Müşteri Çözümleri iş kolunda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarında hizmet veren şirket, hisselerinin tamamına sahip olduğu Eşarj markası ile e-mobilite sektöründe en fazla hızlı şarj istasyonlarına sahip şirketlerden biri olmaya devam ediyor.

Enerjisa Enerji, 2025'e dair öngörülerini tam olarak onaylayarak, güçlü operasyonları sayesinde finansal sağlamlığını sürdürmeyi öngörüyor. Bu kapsamda şirket, faaliyet gelirlerini 52-57 milyar lira aralığına artırmayı hedefliyor. Ayrıca, 21-24 milyar lira arasında yatırım yapmayı ve yıl sonuna kadar Düzenlemeye Tabi Varlık Tabanı'nı 80-90 milyar lira seviyesine çıkarmayı bekliyor.

Yatırımlarla Türkiye'nin enerji altyapısı da güçlenecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklarken yatırım odaklı büyüme stratejisinin Türkiye'nin enerji dönüşümünü hızlandıran, toplumsal faydayı artıran ve gelecek nesillere güçlü bir enerji altyapısı bırakmayı hedefleyen vizyonuna hizmet ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin enerji geleceği, yalnızca bugün attığımız adımlarla değil, on yıllar sonrasını güvence altına alan stratejik yatırımlarla şekillenecek. Enerjisa Enerji olarak biz, sadece altyapı yatırımları yapan bir enerji şirketi değil, aynı zamanda ülkemizin enerji dönüşümünün omurgasını inşa eden bir aktörüz. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi merkezine alan yatırım stratejimiz, akıllı şebekeler ve yenilikçi çözümler ile sadece Türkiye'nin enerji dönüşümünü hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun her kesimi için daha erişilebilir ve kapsayıcı bir enerji altyapısı oluşturuyor. Enerji, yalnızca ekonomiyi değil, sosyal refahı da dönüştüren stratejik bir güç. Bu nedenle yatırımlarımızı, geleceğin Türkiye'sinde enerji güvenliğini sağlayan, çevreye duyarlı ve toplumsal fayda yaratan projeler üzerine kuruyoruz. Bizim vizyonumuz, Enerjisa Enerji'yi bir şirket olmanın ötesine taşıyarak, Türkiye'nin enerji dönüşümünde liderlik ederken gelecek nesillere daha güçlü, sürdürülebilir ve adil bir enerji ekosistemi bırakmaktır."

Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Philipp Ulbrich de söz konusu dönemde gösterilen performansla makroekonomik baskılara rağmen stratejik yatırımlardan güçlü getiriler elde ettiklerini vurgulayarak, "Net finansal borç, son 12 aylık faaliyet geliri oranı ve disiplinli borç yönetimi sayesinde 1,0x seviyesinde düşük kalmaya devam etti. Ayrıca, operasyonel performanstaki iyileşme ve enflasyon muhasebesinin etkisinin azalması da bu sonucu destekledi. Bu güçlü büyüme ile uzun vadeli sürdürülebilir hedeflerimiz ve tüm mali yıla ilişkin ortaya koyduğumuz öngörülerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Faiz oranlarındaki beklenen düşüşün, şu anda gecikmeli olsa da gelecekte performansımızı daha da desteklemesi ve güçlendirmesini öngörüyoruz. 2026'da ekonomik büyüme ve karbon nötr enerji sistemine geçiş için hayati öneme sahip elektrik dağıtım şebekelerine yatırımları teşvik eden destekleyici politikaların uygulanmasına devam etmesini beklemekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.