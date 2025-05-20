Enerjisa'nın İKON Platformu Sektöre Açıldı

Türkiye'nin elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, dijital çalışan deneyimi alanındaki yatırımlarıyla kendi bünyesinde geliştirdiği İKON platformunu farklı kurumların kullanımına açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji teknoloji ve sürdürülebilirlik odağında hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla öne çıkıyor.

Farklı bölgelerde görev yapan çalışanları tek bir çatı altında buluşturan İKON platformu, self-servis insan kaynağı süreçlerinden anlık iletişim ve ödüllendirme süreçlerine kadar uzanan geniş bir deneyim sunuyor.

Farklı şehirlerde görev yapan 10 bini aşkın Enerjisalı için geliştirilen İKON, tamamen Enerjisa'nın insan ve kültür stratejisine uygun biçimde, kendi Bilgi Teknolojisi (IT) ekipleriyle hayata geçirildi.

Zamanla sahadan merkeze tüm çalışanların ihtiyaçlarına yanıt veren platform, bugün yalnızca kurum içi bir araç değil, sektöre sunulan kapsamlı bir dijital çözüm konumunda bulunuyor.

İKON, özlük işlemleri, izin ve bordro süreçleri, şirket içi duyurular ve belge erişimi gibi pek çok İK fonksiyonunu tek noktadan, 7 gün 24 saat erişilebilir kılıyor.

Anketler, bildirimler, dijital takdir sistemi ve güçlü iletişim kanalları sayesinde çalışan etkileşimini artırıyor, kurumsal sinerji ve verimliliğe katkı sağlıyor.

Kovid-19 salgınıyla birlikte artan esnek çalışma ihtiyaçlarına da yanıt veren platform, sahada ve ofiste çalışan herkes için eşit ve kesintisiz bir deneyim sunuyor.

İKON'u kullanan çalışan sayısı 40 bini geçti

Enerjisa Enerji'nin yüzde 100 iştiraki olan ve Türkiye'nin öncü elektrikli araç şarj ağı işletmecisi Eşarj tarafından pazara sunulan İKON, insan ve kültür fonksiyonlarını stratejik bir değer alanı olarak konumlayan "HR as a Service" (gelir getiren İK) modelinin önemli bir bileşeni olarak dikkati çekiyor.

Kapsayıcı yapısı, modüler mimarisi ve ölçeklenebilir teknolojisi sayesinde farklı sektörlerdeki şirketler için de güçlü bir dijital İK çözümü sunan platform, kısa süre önce ilk kurumsal iş birliğini başarıyla tamamladı. Bu kapsamda Sabancı Topluluğu, "Sabancı ile Başlar" markalamasıyla İKON'u 30 bin çalışanın kullanımına sunarak, dijitalleşen ve kapsayıcı İK süreçlerinde öncü bir uygulamaya daha imza attı. İKON'u kullanan çalışan sayısı böyle 40 bini aşmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı Yakup Aydilek, dijital çalışan deneyimi alanında kurum içinden doğan bu çözümün artık sektöre de hizmet sunar noktaya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İKON, çalışan deneyimini iyileştirmek, süreçleri dijitalleştirmek ve etkileşimi artırmak amacıyla İK ve IT ekiplerimizin özverisiyle geliştirildi. Sahadan merkeze kadar her düzeyde çalışanımızın ihtiyaçlarını karşılayan bu platform, zaman içinde güçlü bir teknoloji altyapısına ve kullanıcı dostu yapıya kavuştu. Bugün geldiğimiz noktada, yalnızca Enerjisa Enerji içinde değil, farklı şirketlerde de kolaylıkla uygulanabilecek, hazır ve değer yaratan bir çözüm haline geldi. Kurum ve çalışanlar arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran İKON'un, dijital çalışan deneyimi alanında sektöre yön veren bir platform olma yolculuğu kararlılıkla devam ediyor."