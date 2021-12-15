Üye Girişi
Enerya Enerji, aralık ayı sonuna kadar doğal gaz bağlantı bedeline 10 taksit imkanı sunuyor - Son Dakika

Enerya Enerji, aralık ayı sonuna kadar doğal gaz bağlantı bedeline 10 taksit imkanı sunuyor

15.12.2021 15:09
Enerya Enerji, aralık ayı sonuna kadar doğal gaz bağlantı bedeline 10 taksit imkanı sunuyor

Enerya Enerji, Antalya'daki yeni abonelerine aralık ayı sonuna kadar doğal gaz bağlantı bedeline 10 taksit imkanı sunduğu bildirildi.

Enerya Enerji, Antalya'daki yeni abonelerine aralık ayı sonuna kadar doğal gaz bağlantı bedeline 10 taksit imkanı sunduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Antalya'daki yeni abonelerin doğal gaz bağlantı bedeline uygulanan 10 taksit imkanından aralık ayı sonuna kadar yararlanabileceği belirtildi.

Enerya Enerji'nin doğal gaz kullanımını kolaylaştıran adımlar atmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, doğal gaz kullanımının avantajları şöyle sıralandı:

"Doğal gaz, kömür ve tüp gibi diğer enerji kaynaklarına oranla özellikle konutlar için ekonomik bir yakıt türü olarak öne çıkıyor. Kullanıcılarına konfor sunması ve bütçe dostu olması sebebiyle her geçen gün daha çok tercih ediliyor. Tüm dünyada en güvenli yakıt olarak kabul edilirken, alternatif ısınma yöntemlerine göre tasarruf sağlıyor. Ev ekonomisine katkı sağlarken hava, ortam ve çevre kirliliğine de yol açmıyor. Çevreyi en çok kirleten faktörler olan kükürt oksitler, is, uçan kül parçacıkları ve yanmamış gazların hiç biri doğal gaz dumanında bulunmuyor. Yandığı zaman atık bırakmaması ve verimli kullanım sağlaması sebebiyle, tüm dünyada en sağlıklı ısınma sistemi olarak kabul ediliyor. Alternatif ısınma yöntemleri yalnızca olduğu bölgedeki havayı ısıtırken, doğal gaz ile alanın tümü eşit sıcaklıkta ısıtılıyor. Doğal gaz ile eşit ısınan yaşam alanları ve sıcak su kullanımı da kullanıcılara rahatlık sunuyor."

Doğalgaz, Antalya, Enerji, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerya Enerji, aralık ayı sonuna kadar doğal gaz bağlantı bedeline 10 taksit imkanı sunuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:07 PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu
15:03 3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı
14:55 Yer Samsun! İlkokulda taciz skandalı, öğretmen gözaltında
14:50 Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti
14:48 Esenyurt'ta neler oluyor? Asansör'de tecavüz girişiminin ardından, bir vaka daha
14:37 Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi
14:28 6 yıl önce baba evinden ayrılan genç kadın, Kimsesizler Mezarlığı'nda bulundu
14:28 Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız
14:26 Ekran macerasına yeni başlayan Mahkum dizisinin ilk bölümü dün yayınlandı!
14:17 Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı 3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı         
15:03
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada ölen sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada ölen sevgilisinin cenazesine katılamadı         
14:20
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti         
08:04
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 15:17:28. #1.13#
SON DAKİKA: Enerya Enerji, aralık ayı sonuna kadar doğal gaz bağlantı bedeline 10 taksit imkanı sunuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement