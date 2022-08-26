Enerya Kapadokyagaz, Nevşehir'de 2 yeni ilçeye doğal gaz getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Enerya Kapadokyagaz, Nevşehir'de 2 yeni ilçeye doğal gaz getiriyor

26.08.2022 11:01
Enerya Kapadokyagaz, Nevşehir'de 2 yeni ilçeye doğal gaz getiriyor

Enerya Kapadokyagaz, Nevşehir'de Acıgöl ve Hacıbektaş ilçelerine doğal gaz götürecek.

Enerya Kapadokyagaz, Nevşehir'de Acıgöl ve Hacıbektaş ilçelerine doğal gaz götürecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerya Kapadokyagaz, bölgede yaptığı yatırımlarla birlikte yaklaşık 85 bin haneye hizmet vermeye devam ediyor.

Hali hazırda Nevşehir'in 7 ilçesinden 4'üne doğal gaz arzı sağlayan şirket, 6 bin 38 nüfuslu Acıgöl ve 5 bin 264 nüfuslu Hacıbektaş ilçelerine de doğal gaz hizmeti götürmeye hazırlanıyor.

Şirket, Acıgöl ve Hacıbektaş Belediyelerinin almış olduğu meclis kararlarına istinaden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna lisans genişletme başvurusunda bulunacak. Gerekli izinlerin alınmasının ardından doğal gaz altyapı çalışmaları başlayacak ve yıl sonuna kadar söz konusu ilçelere doğal gaz arzı sağlanacak.

Toplamda 570 kilometre doğal gaz hattı ile 60 mahallede yaklaşık 83 bin 700 aboneye hizmet sağlayan Enerya, bu yıl ilde 51 kilometre yeni doğal gaz şebekesi oluşturarak 10 yeni mahalleye daha doğal gaz ulaştırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya Kapadokyagaz Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özaltın, "Enerya Kapadokyagaz olarak temiz ve ekonomik bir enerji olan doğal gazın kullanımının yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Bu paralelde çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Acıgöl ve Hacıbektaş ilçelerine doğal gaz arzının 2022 yılında sağlanması konusunda bu iki ilçeyi de doğal gaz dağıtım lisansımızın kapsamına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerya Enerji'nin 10 ilde 1 milyon 700 binden fazla aboneye doğal gaz hizmeti götürdüğünün altını çizen Özaltın, "Doğal gaz, tüm dünyada temiz enerji olarak kabul edilirken alternatif yakıt türlerine göre ev ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyor. Temiz bir enerji kaynağı olan doğal gaz, ortam ve çevre kirliliğine de yol açmıyor. Yıllık 4 milyar metreküp gaz hacmi ve 16 bin kilometreye varan şebekemiz ile abonelerimizi doğal gaz ile buluşturmaya devam edeceğiz." açıklamsında bulundu.

YORUMLAR
500
Alkollü sürücünün aracından tabanca ve tüfek çıktı Alkollü sürücünün aracından tabanca ve tüfek çıktı Güzelyurt Mahallesi'ne yeni park Güzelyurt Mahallesi'ne yeni park
Kaynak: AA

Hacıbektaş, Nevşehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerya Kapadokyagaz, Nevşehir'de 2 yeni ilçeye doğal gaz getiriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
10:48 Anlaşma tamam! Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için gün sayılıyor
10:42 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti
10:36 Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir
10:23 Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır
10:17 1 dakika bile forma giyemedi! Fenerbahçe, Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
10:03 Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?
10:05 MasterChef'te "hakaret" skandalı! "Gerizekalı" lafını duyan Mehmet Yalçınkaya çıldırdı
10:00 Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı
09:56 Gülşen'in nöbetçi hakimliğe verdiği ifade ortaya çıktı: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 11:01:27. #1.12#
SON DAKİKA: Enerya Kapadokyagaz, Nevşehir'de 2 yeni ilçeye doğal gaz getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement