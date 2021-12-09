Enerya: Kömür ve tüp yerine doğal gaz kullananlar daha az ödüyor

Enerya Enerji, doğal gazın kömüre kıyasla yaklaşık yüzde 60 tasarruflu olduğunu ve bu yolla ev ekonomisine yılda ortalama 4 bin 500 lira kazandırmanın mümkün olabileceğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, doğal gazın en güvenli yakıt olarak kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya'nın Aydın İl Müdürü Osman Ersöz, "Doğal gaz, kömür ve tüp gibi diğer enerji kaynaklarına oranla özellikle konutlar için oldukça ekonomik bir yakıt türü olarak öne çıkıyor. Hem çevre hem de ev ekonomisini koruyan doğal gazın kullanımının yaygınlaşması için 'doğal gazsız ev kalmayacak' anlayışıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersöz, doğal gaz kullananların kömür ve tüp kullananlara oranla daha az ödeme yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Sıcak su, pişirme ve ısınma için doğal gaz kullanan hanelerde tasarruf oranı yılda ortalama yüzde 60'lara ulaşıyor. Kömür ve tüp kullanan bir hane ile doğal gaz kullanan bir haneyi karşılaştırdığımızda bu tasarruf oranını açıkça görmekteyiz. Örnek vermek gerekirse; aynı süre ve değerlerde doğal gaz kullanan bir konutun ödemesi gereken ortalama fatura tutarı aylık yaklaşık 540 lira. Kömür ve tüp kullanan bir konutun ödemesi gereken bedel ise aylık yaklaşık bin 280 lira. Bu hanelerin toplam harcama tutarlarını karşılaştırdığımızda, doğal gaz kullanan hane, ev ekonomisine yılda ortalama 4 bin 500 lira kazandırıyor. Bu da sıcak su, pişirme ve ısınma için yüzde 60 oranında tasarrufa karşılık geliyor."

Enerya açıklamasında ayrıca küçük önlemlerle faturalarda önemli oranda tasarruf sağlamanın mümkün olduğu vurgulandı.