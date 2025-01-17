Enflasyon 2025'te Düşecek - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyon 2025'te Düşecek

Enflasyon 2025\'te Düşecek

Bakan Şimşek, 2025 yıl sonu enflasyonunun %27,1 olacağını açıkladı.

17.01.2025 15:08
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon 2024'te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

2025 yıl sonu enflasyon beklentisini de açıklayan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor. Yıllık enflasyon 2024'te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor. Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli. Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon 2025'te Düşecek - Son Dakika

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