Enflasyon Açıklaması ve Arz Yönlü Politikalar
05.05.2026 19:37
Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerini değerlendirip arz yönlü politikalarla düşüş hedeflediklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kurumlarımızla eş güdüm içinde uyguladığımız para, maliye ve gelirler politikaların yanı sıra gıda arzını güçlendiren, konut arzını artıran, lojistik maliyetlerini azaltan ve enerji alanında dışa bağımlılığı düşüren arz yönlü politikalarımızla dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon nisanda aylık yüzde 4,18 olurken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayı enflasyon gelişmelerinde bölgemizde yaşanan savaşın enerji ve gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısı belirgin şekilde hissedilmiştir. Enerji fiyatları ham petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak artarken, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yapılan düzenlemelerin de enflasyon üzerinde etkileri görülmektedir. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle ulaştırma fiyatları artarken, gıda enflasyonu tarafında ise taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde yükseliş kaydedilmiştir. Giyim ve ayakkabı fiyatlarında yeni sezon geçişine bağlı yaşanan artışla beraber son dönemde ılımlı seyrin sürdüğü temel mal fiyatları aylık bazda geçici olarak yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

'EKONOMİK İSTİKRARIMIZI KALICI HALE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Yıllık bazda ise hizmet ve temel mal enflasyonunun yatay seyrini sürdürdüğünü aktaran Yılmaz, "Fiyatlama davranışları üzerinde baskı oluşturan jeopolitik gerilimlerin yurt içi fiyatlara etkisini azaltmak amacıyla gerekli adımları atmaya devam ediyoruz. Kurumlarımızla eş güdüm içinde uyguladığımız para, maliye ve gelirler politikaların yanı sıra gıda arzını güçlendiren, konut arzını artıran, lojistik maliyetlerini azaltan ve enerji alanında dışa bağımlılığı düşüren arz yönlü politikalarımızla dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz. Böylece toplumsal refahı kalıcı olarak artırmayı, vatandaşlarımızın alım gücünü güçlendirmeyi ve ekonomik istikrarımızı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

