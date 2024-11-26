Enflasyon Beklentileri Geriliyor

Ekonomi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı için gerilediğini açıkladı.

TCMB, Kasım 2024 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hane halkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek sektörel enflasyon beklentileri elde edildi. Buna göre; 2024 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan azalarak yüzde 47,8 seviyesine, hane halkı için 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı, bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.