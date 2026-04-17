Enflasyon Beklentileri Yükseldi

17.04.2026 10:53
2026 yılı anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi %27,53'e yükseldi. Diğer tahminler de artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 iken, bu anket döneminde yüzde 27,53 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,17 iken, bu anket döneminde yüzde 23,39 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,30 iken, bu anket döneminde yüzde 18,02 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2026 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,17 olasılıkla yüzde 19,00 - 21,99 aralığında, yüzde 44,95 olasılıkla yüzde 22,00 - 24,99 aralığında, yüzde 22,14 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,06'sının beklentilerinin yüzde 19,00 - 21,99 aralığında, yüzde 57,81'inin beklentilerinin yüzde 22,00 - 24,99 aralığında, yüzde 20,31'inin beklentilerinin yüzde 25,00 - 27,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2026 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 9,88 olasılıkla yüzde 12,00 - 15,99 aralığında, yüzde 54,69 olasılıkla yüzde 16,00 - 19,99 aralığında, yüzde 17,88 olasılıkla ise yüzde 20,00 - 23,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 10,71'inin beklentilerinin yüzde 12,00 - 15,99 aralığında, yüzde 57,14'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 19,99 aralığında, yüzde 19,64'ünün beklentilerinin yüzde 20,00 - 23,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40,00 oldu. Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37,75 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 50,97 TL iken, bu anket döneminde 51,23 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 52,70 TL iken, bu anket döneminde 53,62 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Advertisement
