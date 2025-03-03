Ev ve araba almak isteyenler bu tarihe kilitlendi

Nuri yıldız:

Faiz düştü hemen eve zam arabaya zam..Satıcılar bunu dört gözle bekliyor .Bu yüzden enflasyon düşmüyor ..0.99 faizle ev kredisini hatırlayın..Bulunduğum yerdeki evler 250 bin TL idi..Faiz düştüğünde ise 350 bin TL oldu..Sonuç alıcı için hiçbirşey değişmedi..Yine ev almak hayal olmuştu . Kiracıyım evim yok ama faizin düşürülmesinide istemiyorum .