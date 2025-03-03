Ev ve araba almak isteyenler bu tarihe kilitlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Ev ve araba almak isteyenler bu tarihe kilitlendi

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Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, ekonomi çevrelerinin odak noktası faiz kararlarına çevrildi. Ev ve araba almak için kredi oranlarının düşmesini bekleyen milyonlarca kişinin beklediği rakamları Merkez Bankası perşembe günü 14:00'te duyuracak.

03.03.2025 10:42
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Ev ve araç almak için milyonlarca insan faizlerin düşmesini bekliyor. Faiz kararı için ise kritik karar 6 Mart Perşembe. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından ekonomide gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı politika faizine çevrildi.

YILIN İKİNCİ FAİZ KARARI AÇIKLANACAK

Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası saat 14.00'te faiz kararı paylaşılacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası rezervleri de aynı gün netleşecek.

VERİLER ARDI ARDINA GELECEK

7 Mart'ta Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlayacak. Enflasyon beklentilerinin görülmesi açısından oldukça önemli. Türkiye İstatistik Kurumu da Cuma günü Finansal Yatırım Araçları Reel Getiri Oranlarını açıklayacak. Böylece şubat ayında yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı belli olacak.

Ev ve araba almak isteyenler bu tarihe kilitlendi
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Son Dakika Ekonomi Ev ve araba almak isteyenler bu tarihe kilitlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • n5685244:
    kredi faizi düşseki ne olur bu sefer fırsatçı ev sahipleri o düşen faizi değerlendiriyor yani fakir fukarayı faydası olmuyor bunların çok gördük 49 0 Yanıtla
  • Yasin Çay:
    Konut veya araç kredisi mi sanki yanlış yunluş haber yapmayın 12 0 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Faiz düştü hemen eve zam arabaya zam..Satıcılar bunu dört gözle bekliyor .Bu yüzden enflasyon düşmüyor ..0.99 faizle ev kredisini hatırlayın..Bulunduğum yerdeki evler 250 bin TL idi..Faiz düştüğünde ise 350 bin TL oldu..Sonuç alıcı için hiçbirşey değişmedi..Yine ev almak hayal olmuştu . Kiracıyım evim yok ama faizin düşürülmesinide istemiyorum . 0 0 Yanıtla
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