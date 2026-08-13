Enflasyon Tahmini Yüzde 28'e Güncellendi - Son Dakika
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Enflasyon Tahmini Yüzde 28'e Güncellendi

Enflasyon Tahmini Yüzde 28\'e Güncellendi
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TCMB Başkanı Karahan, 2026 enflasyon tahminini yüzde 28 olarak güncelledi ve sıkı para politikasını sürdüreceklerini belirtti.

Enflasyon Raporu 2026 3. Bilgilendirme Toplantısı, 13 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön şart. Bu nedenle, ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar, sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim" dedi.

?Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28'e güncellendi

Orta vadeli tahminleri paylaşan Dr. Fatih Karahan, "Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında, 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede, motorin, doğal gaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın rezervleri yükselişte

Para politikası uygulamaları ve rezervlerdeki son durumu aktaran Karahan, "27 Mart'ta 155 milyar dolar olan brüt rezervler 30 milyar dolar artışla 12 Ağustos itibarıyla 185 milyar dolar seviyesine yükseldi. Swap hariç net rezervler aynı dönemde 35 milyar dolar artışla 56 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2026 yılı ocak ayında politika faizini 100 baz puanlık bir indirimle yüzde 37 seviyesine getirmiştik. Mart ayı başından bu yana yaşanan savaş ve jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümüne etkilerini sınırlamak amacıyla, sıkı duruşumuzu koruyarak politika faizini sabit tuttuk" ifadelerini kullandı.

?"Talep şartları dezenflasyonist düzeyde"

?Yurt içi piyasalardaki makroekonomik gelişmelere değinen TCMB Başkanı Karahan, şunları kaydetti:

"Yılın ilk çeyreğinde büyüme yavaşlamaya devam etti. Bu çerçevede, mevcut büyüme verileri, sıkı para politikası duruşumuzun hedeflenen bir sonucu olarak talep şartlarının dezenflasyonist düzeyde kaldığını teyit etti. Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak, ikinci çeyrekte talep şartlarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor. Yılın geri kalanında talep şartlarında dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz."

Küresel büyümede ivme kaybı beklentisi

Küresel ekonomideki belirsizliklerin sürdüğünü belirten Karahan, "Haziran ayında ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından jeopolitik risklerde geçici bir gerileme gözledik. İzleyen dönemde jeopolitik riskler, savaşın seyri ve taraflar arasında yeni bir anlaşma ihtimaline ilişkin haber akışı nedeniyle dalgalı bir görünüm sergiledi. Küresel büyümenin 2026 yılında ivme kaybetmesi bekleniyor. 2027 yılında ise baz etkilerinin de katkısıyla, büyüme görünümünün bir miktar toparlanması öngörülüyor" açıklamasında bulundu.

Toplantıya TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yanı sıra, TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan, eski TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ve TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul katıldı. Dr. Fatih Karahan'ın sunumunun ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümü ile birlikte toplantı sona erdi.

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon Tahmini Yüzde 28'e Güncellendi - Son Dakika

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