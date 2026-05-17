Engelli Girişimci Milas\'ta Kafe Açtı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği Kendi İşini Kurma Projesi' kapsamında Muğla'nın Milas ilçesinde 'Ajna Cafee Cool' isimli kafe hizmete açıldı.

İŞKUR Milas Hizmet Merkezi'ne başvuran engelli girişimci Elif Kaya'nın hazırladığı "Engelsiz Kafe ile Ben de Varım" projesi, ilgili komisyonun 2026/1 sayılı kararıyla kabul edildi. Proje kapsamında Kaya'ya 735 bin TL hibe desteği sağlandı. Destek sürecinin tamamlanmasının ardından modern işletmecilik anlayışıyla hazırlanan 'Ajna Cafee Cool', Milas'ta faaliyetlerine başladı.

Elif Kaya'nın, 16 yıl boyunca Samsun Adliyesi ve Samsun Bölge Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yaptığı öğrenildi. 2023 yılında tayinle Milas Adliyesi'ne gelen Kaya'nın, kafe işletmeciliği hayalini gerçekleştirmek amacıyla Ekim 2025 tarihinde görevinden istifa ettiği belirtildi.

Kendi iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Elif Kaya, süreç boyunca destek veren İŞKUR yetkililerine teşekkür etti. - MUĞLA