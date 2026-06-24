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Engelli Öğrencilere Mesleki Eğitim

Engelli Öğrencilere Mesleki Eğitim
24.06.2026 11:21
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Bursa'da özel eğitim okulları, engelli öğrencileri meslek hayatına hazırlıyor. Uygulamalı eğitim veriliyor.

Bursa'da aynı idare tarafından yönetilen, aynı kampüsü, atölyeleri paylaşan Yıldırım Belediyesi Hacı Saide Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulunun engelli öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde çalışarak meslek öğreniyor.

Kurumdaki zihinsel engelli veya otistik öğrenciler, "Tekstil Teknolojileri", "El Sanatları", "Seramik ve Cam Teknolojileri", "Mobilya ve İç Mekan Tasarımı", "Giyim Üretim Teknolojileri" ve "Bilişim Teknolojileri" atölyelerinde el becerilerini geliştiriyor.

Atölyelerdeki ekipmanları kullanarak çalışacakları sektörler için deneyim kazanan öğrenciler, belirlenen firmalarda staj yapabiliyor, mezun olduklarında çeşitli sektörlerde ara eleman olarak iş bulabiliyor.

Okulların Müdür Yardımcısı Ümit Erçetin, AA muhabirine, okulda Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından yönlendirilen ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) bulunan öğrencilerin eğitim aldığını söyledi.

Okulda toplam 12 şubenin bulunduğunu belirten Erçetin, her şubede 10 öğrenci ve bir öğretmenin görev yaptığını ifade etti.

Erçetin, okul bünyesinde çeşitli bölümlerde eğitim verildiğini belirterek, öğrencilerin teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla üretim süreçlerine dahil olduğunu dile getirdi.

Tekstil atölyesinde atkı, bere, kaşkolun yanı sıra Bursa'nın yöresel kıyafetlerinin de üretildiğini anlatan Erçetin, "Öğrencilerimiz, tekstil atölyesinde kumaş dokumadan başlıyor, atkı, bere, kaşkol, yelek, triko, kazak tarzında ürünler üretiyor. Bunları diğer atölyelerdeki gibi kermeslerde ya da ziyarete gelen arkadaşlar almak istediğinde okulumuzdan temin edebiliyor." dedi.

İŞKUR ile koordineli çalışılıyor

Erçetin, cam ve seramik atölyesinde öğrencilerin kilden başlayarak kupa, fincan ve çeşitli dekoratif ürünler ürettiğini vurgulayarak, mobilya ve dekorasyon alanında ise okul, hastane ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bank, masa, dolap ve panoların üretildiğini söyledi.

Okulun temel amacının öğrencileri meslek hayatına hazırlamak olduğunu anlatan Erçetin, şöyle konuştu:

"Öğrenciler ara eleman olarak öğretmenlerin eşliğinde yönlendiriliyor. 'Tekstilde kumaşta dokurken nelere dikkat edilir, mobilyada bir vida nasıl sıkılır ya da kesme işlemi nasıl yapılır ya da hangi işlem hangi işlemden sonra gelir?' gibi aşamaları çocuğumuza katarak hem sosyal yaşamda becerilerinin gelişmesini sağlıyoruz hem de el becerilerini geliştirerek ileriki dönemde meslek hayatına hazırlamak istiyoruz."

Erçetin, paydaşlarının İŞKUR olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Okulumuzda geçen sene çok faydalı olduğunu düşündüğüm engelli istihdamıyla alakalı bir fuar düzenlendi. Aşağı yukarı 180 firma temsilcileri, insan kaynaklarından ikişer kişiye masa ayırdık. Hem bizim öğrencilerimizden mezun olanlar iş imkanı hem de 11. sınıf öğrencilerimiz staj için görüşmüştü. Bu, dışarıdaki engelli bireyler için de geçerliydi. Onlar da gelip okulumuzda firmalarla buluştu. Öğrencilerimizin üretim süreçlerinin her aşamasına katılmasını sağlıyoruz. Böylece hem el becerilerini geliştiriyor hem de çalışma hayatında karşılaşabilecekleri görevleri uygulamalı olarak öğrenmelerine imkan tanıyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Engelli Öğrencilere Mesleki Eğitim - Son Dakika

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