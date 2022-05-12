Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları devam ediyor - Son Dakika

İŞ KUR, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere ve eski hükümlülerin de kendi işlerini kurmalarına destek vermeyi sürdürüyor.

Yeni dönem engelli kendi işini kurma hibe desteği başvuruları 10 Haziran 2022 tarihi saat 23: 59'a kadar e-devlet üzerinden online olarak yapılacak. Kendi işini kurmak isteyen engelliler, kuruluş, işletme ve demirbaş desteği olarak topla 65 bin lira hak kazanabilecek. Eski hükümlü kendi işini kurma başvuruları ise Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine, 10 Haziran 2022 tarihi mesai saati sona yapılabilecek. Bu çerçevedeki kişilere, demirbaş desteği olarak brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe destek verilecektir. 'Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu' yer alan diğer proje başlıklarındaki başvurular ise 10 Haziran 2022 tarihi mesai saati sona erene kadar İl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine bir (1) asıl ve bir (1) kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir.

Başvuru sürecinin yer aldığı, "Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu" ile başvurunun yapılmasına ilişkin konularda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için hazırlanan "Başvuru Rehberi" Türkiye İş Kurumu internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) duyurular kısmında yayınlanmıştır. - BURSA