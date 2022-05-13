Engelli ve eski hükümlülere İŞKUR'dan destek - Son Dakika
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Engelli ve eski hükümlülere İŞKUR'dan destek

13.05.2022 16:27
Engelli ve eski hükümlülere İŞKUR'dan destek

Engelli ve eski hükümlülere kendi işlerini kurmaları amacıyla 65 bin TL'ye kadar destek verilecek.

Engelli ve eski hükümlülere kendi işlerini kurmaları amacıyla 65 bin TL'ye kadar destek verilecek.

Bartın'da kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere Bartın Çalışma ve İş Kurumu tarafından destek verilecek. Engelliler hazırladıkları projelerin kabul görmesi halinde kuruluş işlemleri desteği, işletme giderleri desteği ve demirbaş desteği olmak üzere toplamda 65 bin TL'ye kadar destekten yararlanabilecekler.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Solak, "Engelli bireylerin hazırladığı ve kabul edilen projelerine verilecek destekler; kuruluş işlemleri desteği, işletme giderleri desteği ve demirbaş desteği şeklinde olmak üzere toplamda 65 bin liraya kadar olacaktır. Eski hükümlülerin hazırladığı ve kabul edilen projelerine verilecek destek ise vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar olacaktır. Proje başvuruları, 10 Haziran 2022 tarihi saat 23: 59'a kadar e-Devlet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Proje başvurularının kesinlikle hazırlandığı dönemde yayımlanan güncel proje başvuru rehberi doğrultusunda yapılması gerekmektedir" diye konuştu. - BARTIN

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Türk Lirası, Engelli, Bartın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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