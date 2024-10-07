Engellilere ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Engellilere ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği

İŞKUR, engelli ve eski hükümlülerin iş kurma destekleri için başvuruları 6 Aralık 2024'e kadar alacak.

07.10.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İŞKUR, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonuyla eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına destek vermeyi sürdürüyor.

Yeni dönem engelli kendi işini kurma hibe desteği başvuruları, 6 Aralık 2024 tarihi saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden online olarak yapılacaktır. Kendi işini kurmak isteyen engelliler, tarım ve hayvancılık sektörü için kuruluş, işletme ve demirbaş desteği olarak en fazla 300 bin diğer sektörlerde ise en fazla 400 bin liraya kadar hak kazanabilecek.

Eski hükümlü kendi işini kurma başvuruları ise Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine 6 Aralık 2024 tarihi mesai saati sona yapılabilecektir. Bu çerçevede kişilere, tarım ve hayvancılık sektörü projeleri için en fazla 240 bin, diğer sektörlerdeki projeleri için 300 bin liraya kadar kuruluş demirbaş hibe desteği verilecektir.

Ruhsal ve zihinsel engellilerin istihdam edileceği korumalı işyeri desteğine yönelik projeler, engellilerin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumun sağlanmasına yönelik projeler, engellilere yönelik mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyona yönelik projeler, engellilerin istihdamını sağlayacak destek teknolojisi proje başlıklarındaki başvurular ise 06 Aralık 2024 tarihi mesai saati sona erene kadar il müdürlüklerine veya hizmet merkezlerine 1 asıl ve 1 kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir.

Başvuru sürecinin yer aldığı 'Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu' ile başvurunun yapılmasına ilişkin konularda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için hazırlanan 'Başvuru Rehberi' Türkiye İş Kurumu internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) duyurular kısmında yayınlanmıştır.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden konuyla ilgili detay bilgi almak isteyen engelli ve eski hükümlüler ile kurum ve kuruluşlar, proje birimine şahsen başvuru yapabilecektir. Ayrıca, 0 224 220 41 65 no'lu telefondan danışmanlık hizmeti alınabilecektir. - BURSA

Kaynak: İHA

Hibe Desteği, Engelliler, E-Devlet, Ekonomi, Aralık, Eğitim, Yaşam, İŞKUR, İŞKUR, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Engellilere ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 14:47:11. #1.13#
SON DAKİKA: Engellilere ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.