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EPDK, 41 şirkete lisans verdi ve 2 şirketin lisansını iptal etti - Son Dakika
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EPDK, 41 şirkete lisans verdi ve 2 şirketin lisansını iptal etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, şarj hizmeti, petrol ve madeni yağ sektörlerinde faaliyet göstermek isteyen 41 şirkete lisans verdi. Bunun yanı sıra, 1 şirketin lisansı iptal edildi ve 1 şirketin lisansı sona erdirildi. Ayrıca, petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin depolama lisansı uzatıldı.

EPDK, 41 şirkete lisans verdi ve 2 şirketin lisansını iptal etti
11.01.2024 - 08:45,
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 41 şirkete lisans verdi, 1 şirketin lisansını iptal etti ve 1 şirketin lisansını sonlandırdı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 18 şirkete tedarik lisansı, 3 şirkete üretim lisans,1 şirkete dağıtım lisansı verilirken, 1 şirketin lisansı iptal edildi ve 1 şirketin de lisansı sona erdirildi.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 17 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, petrol piyasasında toplamda 3 şirkete 1 ihrakiye teslimi lisansı, 1 madeni yağ lisansı ve 1 de depolama lisansı verildi.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise depolama lisansı uzatıldı.

Kaynak: AA
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK, 41 şirkete lisans verdi ve 2 şirketin lisansını iptal etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: EPDK, 41 şirkete lisans verdi ve 2 şirketin lisansını iptal etti - Son Dakika
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