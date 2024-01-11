EPDK, 41 şirkete lisans verdi ve 2 şirketin lisansını iptal etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 41 şirkete lisans verdi, 1 şirketin lisansını iptal etti ve 1 şirketin lisansını sonlandırdı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 18 şirkete tedarik lisansı, 3 şirkete üretim lisans,1 şirkete dağıtım lisansı verilirken, 1 şirketin lisansı iptal edildi ve 1 şirketin de lisansı sona erdirildi.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 17 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, petrol piyasasında toplamda 3 şirkete 1 ihrakiye teslimi lisansı, 1 madeni yağ lisansı ve 1 de depolama lisansı verildi.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise depolama lisansı uzatıldı.