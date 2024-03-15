EPDK, AKEDAŞ ve UEDAŞ'a 191 Milyon TL Para Cezası Kesti - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK, AKEDAŞ ve UEDAŞ'a 191 Milyon TL Para Cezası Kesti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), depolama yatırımları ve lisanssız elektrik üretimine yönelik yatırımcılara karşı sorumluluğunu yerine getirmeyen AKEDAŞ ve UEDAŞ'a 191 milyon lira para cezası kesti. AKEDAŞ'ın depolamalı önlisans başvuruları için dağıtım hattı kapasitesinin uygun olmaması gerekçesiyle olumsuz görüş oluşturmasına rağmen lisanssız projeler için kapasite tahsisi yaptığı belirlendi. UEDAŞ'ın ise başvurular hakkında bağlantı görüşleri oluştururken çifte standart uyguladığı tespit edildi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, dağıtım şirketlerinin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, bu cezanın ilk ve son olmasını umduğunu belirtti. Ayrıca açıklamada, depolamalı RES ve GES'lere 40 milyar dolar yatırım yapılması bekleniyor.

15.03.2024 12:19
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), depolama yatırımları ve lisanssız elektrik üretimine yönelik yatırımcılara karşı sorumluluğunu yerine getirmeyen Akedaş Elektrik Dağıtım Şirketi (AKEDAŞ) ve Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (UEDAŞ) 191 milyon lira para cezası kesti.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, depolamalı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla önlisans başvurusu alınmasına ilişkin süreçte AKEDAŞ'ın depolamalı önlisans başvuruları için dağıtım hattı kapasitesinin uygun olmaması gerekçesiyle olumsuz görüş oluşturmasına rağmen eşzamanlı olarak lisanssız projeler için kapasite tahsisi yaptığı belirlendi ve AKEDAŞ tarafından yapılan bu işlem için, şirkete 173 milyon lira idari para cezası yaptırımı uygulandı.

UEDAŞ'ın da başvurular hakkında bağlantı görüşleri oluştururken trafo merkezlerinde kapasite olmasına rağmen daha önce bildirilen başvurulara olumsuz, daha sonra bildirilenlere olumlu bağlantı görüşü oluşturduğu tespit edildi. UEDAŞ tarafından yapılan mevzuata aykırı bu işlem için Şirkete Elektrik Piyasası Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca 18 milyon lira idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Ayrıca iki şirketin uygulamaları sonucu hak kaybına uğrayan başvuru sahiplerine ilişkin gerekli düzeltmeler de yapıldı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu cezanın dağıtım şirketleri için önemli bir ders niteliği taşıması gerektiğini belirterek, "Nasıl ki tüketici hakları konusunda azami hassasiyeti gösteriyorsak, Türkiye'nin enerjisini yükseltecek, özellikle de yenilenebilir enerji kaynaklarımızı kullanarak ülkemizin gücüne güç katacak her yatırımın hayata geçirilmesini dikkatle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

EPDK'nın belirlediği kurallara titizlikle uyulmasının ve yeni yatırımların hızla sahaya yansıtılması için dağıtım şirketlerinin üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmesinin önemine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Depolama yatırımları ve lisanssız elektrik üretimi Türkiye'nin enerjisi için hayati önem taşıyor. Biz EPDK olarak 'daha fazla yerli ve yenilenebilir enerji için, daha fazla yatırım için' üzerimize düşeni hızla yerine getirirken, dağıtım şirketlerinin ağır davranma, farklı hesapların içine girme lüksü olamaz. Kimsenin yatırımcıyı yanıltmaya, oyalamaya daha da önemlisi Türkiye'nin enerjideki yükselişini akamete uğratmaya hakkı yok. Bu süreçte sorumluluğunu yerine getirmeyen, düzenlemelerimize aykırı davranan, yatırımcının önünü açmayan, hak kaybına sebep olan dağıtım şirketleri bedelini ağır öder. Ben bu cezanın ilk ve son olacağını umuyorum."

Depolamalı RES ve GES'lere 40 milyar dolar yatırım yapılması bekleniyor

Açıklamada ayrıca depolamalı Rüzgar Enerjisi Santrali ve Güneş Enerjisi Santrali yatırımları hakkında bilgi verildi.

Buna göre, EPDK tarafından, depolamalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla yapılan başvurulardan 30 bin 688 megavat gücündeki 613 projeye önlisans verildi. Verilen önlisansların 16 bin 704 megavat gücündeki 236'sını RES projesi, 13 bin 984 megavat gücündeki 377'sini ise GES projesi oluşturuyor. Bu önlisansların karşılığı olarak sahada 40 milyar dolar düzeyinde yatırım yapılması bekleniyor.

Depolamalı RES/GES yatırımlarının yanı sıra lisanssız elektrik üretimi de hem Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarından azami düzeyde yararlanabilmesi için hem de öztüketimini kendi elektriğini üreterek karşılama imkanına sahip herkes için büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda önlisans başvurularına yönelik TEİAŞ tarafından gerekli kapasite tahsisleri gerçekleştirildi. Ayrıca bu başvurulardan tesis kurulu gücü 50 megavat'ın altında olan başvurular için de ilgili projenin yer aldığı şehre göre dağıtım şirketlerinden bağlantı görüşü istendi.

Dağıtım şirketleri tarafından oluşturulan bağlantı görüşlerinin TEİAŞ tarafından uygun bulunması halinde tesis kurulu gücü 50 megavatın altında olan başvuruların dağıtım şirketlerince uygun bulunan trafo merkezlerine bağlanması sağlanıyor. Böylece planlanan yatırımların da hızla sahaya yansıması, enerji arz güvenliği ile yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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