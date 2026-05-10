EPDK'dan 32 Yeni Lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında toplam 32 lisans verdi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 26 üretim lisansı, 1 tedarik lisansı ve 2 organize sanayi bölgesi (OSB) dağıtım lisansı verildi.

Petrol piyasasında ise 2 ihrakiye teslimi lisansı ve 1 madeni yağ lisansı verildi.

Elektrik ve petrol piyasalarında toplam 32 lisans verilirken, elektrik piyasasında 3 üretim lisansı sonlandırıldı.