EPDK'dan Depolama Yönetmeliği Değişikliği - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK'dan Depolama Yönetmeliği Değişikliği

EPDK, depolamalı elektrik üretim tesislerine yönelik yönetmelikte değişiklikler yaptı.

17.12.2024 10:48
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), depolamalı elektrik üretim tesisleri ile bütünleşik elektrik depolama ünitesinin yer aldığı üretim tesislerine yönelik yönetmelikte değişikliğe gitti.

EPDK'nin Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, depolamalı elektrik üretim tesisleriyle bütünleşik elektrik depolama ünitesinin yer aldığı üretim tesislerinin uzlaştırma dönemi bazında sisteme vereceği enerji miktarı, ana kaynağa dayalı geçici kabulü yapılmış ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücüyle yapabileceği üretim miktarını geçemeyecek.

Ayrıca tedarik veya toplayıcı lisansına sahip olmak ve 2 megavat kurulu gücünden düşük olmamak kaydıyla, aynı tedarik veya toplayıcı lisansı kapsamında bir veya birden fazla müstakil elektrik depolama tesisi kurulabilecek.

Bu tesislerin sisteme verdiği ve sistemden çektiği enerji, ilgili piyasa katılımcısının uzlaştırmaya esas veriş çekiş miktarında dikkate alınacak. Söz konusu değişiklik, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Toplayıcıların ilgili mevzuat kapsamında organize toptan elektrik piyasası ve ikili anlaşma faaliyetlerine katılımlarının belirlenmesi, elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti kapsamında yürütülecek işlemlere ilişkin tarafların görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsadığı Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliği de yayımlandı. Bu değişiklik 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

"Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

Öte yandan EPDK'nin Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelik kapsamında, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu sahibi ve bağlantı anlaşması imzalayan gerçek veya tüzel kişiler uhdesindeki üretim tesisiyle ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerine ilişkin aboneliğe ait kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edilmesi halinde, ilgili döneme ve takip eden altı fatura dönemine ilişkin üretilen enerjinin, kaçak elektrik enerjisi tespiti yapılan tüketim tesisinin tespit anındaki sözleşme gücünün, ilişkili tüm tüketim tesislerinin toplam sözleşme gücüne oranı kadarının görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek, sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek, bu orana tekabül eden enerjiyle ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından bu fıkrada belirtilen süre boyunca herhangi bir ödeme yapılamayacak.

Ayrıca sisteme verilen enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.

Mevcut bağlantı anlaşmasına çağrı mektupları kapsamında, aynı kişiye ait rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri, bağlanacakları trafo merkezi değişmemek kaydıyla, mevcut bağlantı anlaşması çağrı mektuplarından birinin kapsamında birleştirilebilecek.

Öte yandan bu yönetmeliğe ek olarak 10 yıllık alım garantisini doldurmuş lisanssız elektrik üretim tesisleri, bugün yayımlanan Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliği kapsamında toplayıcı lisansı sahibi veya tedarik lisansına toplayıcılık faaliyeti dercedilmiş tüzel kişilerin toplayıcı portföyüne katılabilecekler.

Toplayıcılık faaliyeti kapsamında lisanssız elektrik üretim tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisine ilişkin tespit, ilgili şebeke işletmecisi tarafından gerçekleştirilecek.

İhtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi ve söz konusu enerjiye ilişkin lisanssız elektrik üretim tesisi sahibi gerçek veya tüzel kişiye yapılacak olan ödemelerden toplayıcılık faaliyeti gösteren piyasa katılımcısı sorumlu olacak.

Lisanssız elektrik üretim tesislerine uygulanan fiyat ve mahsuplaşmaya ilişkin işlemler bu madde kapsamında yer alan lisanssız elektrik üretim tesisleri için de uygulanmaya devam edecek.

Kaynak: AA

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