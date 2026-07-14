EPDK'dan Yeni Lisanslar ve İptaller - Son Dakika
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EPDK'dan Yeni Lisanslar ve İptaller

EPDK\'dan Yeni Lisanslar ve İptaller
14.07.2026 08:54
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EPDK, 37 şirkete lisans verirken 7 şirketin lisansını sonlandırdı. Elektrik ve LPG piyasalarında değişiklikler yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 37 şirkete lisans verdi, 7 şirketin lisansını sonlandırdı.

Konuyla ilgili ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek üzere 18 şirkete üretim, 2 şirkete tedarik, 1 organize sanayi bölgesine (OSB) dağıtım ve 1 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Kurum ayrıca aynı piyasada faaliyet gösteren 9 şirketin üretim lisansının yeniden yürürlüğe girmesini kararlaştırırken, 2 şirketin üretim lisansı ile 1 şirketin tedarik lisansını sona erdirdi.

Petrol piyasasında 3 şirkete 15 yıl süreli ihrakiye teslimi lisansı verildi.

LPG piyasasında ise 3 şirkete LPG depolama lisansı verildi. Aynı piyasada 4 dağıtıcı lisansı sona erdirilirken, 1 şirketin LPG depolama lisansının süresi uzatıldı.

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Enerji, Finans, Lpg, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK'dan Yeni Lisanslar ve İptaller - Son Dakika

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