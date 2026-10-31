EPDK, elektrik dağıtım şirketlerinin AR-GE bütçe payını 1,5'ten yüzde 2'ye yükseltti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerinin araştırma geliştirme (AR-GE) bütçesinin hesaplanmasında esas alınan gelir gereksinimi oranını yüzde 1,5'ten yüzde 2'ye yükseltti.

EPDK'nin Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, dağıtım şirketlerinin kontrol edilemeyen işletme giderleri ve planlı bakım bütçesi hariç, verimlilik uygulanmış yıllık düzenlemeye esas işletme giderlerinin yüzde 2'sine karşılık gelen tutar, gelir gereksinimi hesaplamalarında AR-GE bütçesi olarak dikkate alınacak.