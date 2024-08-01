EPDK, elektrik piyasasında şeffaflığı ve kayıp kaçakla mücadeleyi artırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK, elektrik piyasasında şeffaflığı ve kayıp kaçakla mücadeleyi artırmayı hedefliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tüketicilere yönelik planladığı değişiklikler kapsamında elektrik piyasasında sürekli iyileştirme sürecinde yeni aşamaya geçilerek şeffaflığın ve kayıp kaçakla mücadelede caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

01.08.2024 11:05
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tüketicilere yönelik planladığı değişiklikler kapsamında elektrik piyasasında sürekli iyileştirme sürecinde yeni aşamaya geçilerek şeffaflığın ve kayıp kaçakla mücadelede caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

Kurum, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikleri içeren taslağı 11 Temmuz'da resmi internet sitesinden kamuoyu görüşüne açmıştı ve 15 gün boyunca ilgili kurumlar ve sektörden gelen görüşler toplandı. Bir sonraki adımda EPDK'nin taslağa yönelik nihai kararını vermesi bekleniyor.

Elektrik piyasasında yapılacak iyileştirme ile sektörde daha adil ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

Taslak çalışma kapsamında planlanan değişiklikle, kayıp kaçak elektrik kullanımına yönelik caydırıcı tedbirler hayata geçirilecek. Kaçak miktarın tespiti ve önlenmesinde teknolojik imkan ve veri kullanımı artırılacak. Kaçak elektrik tespiti, tahakkuku, faturalandırma ve tahsil aşamalarında dağıtım şirketlerinin uygulamalarındaki eksiklikler giderilerek tüm süreçlerde uygulama birliği sağlanacak.

Ayrıca, fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni sözleşmelerde güvence bedeli alınmayacak. Perakende satış sözleşmeleri dijital ortamda aboneye iletilerek sektörün dijitalleşen dünyaya uyumu için kağıt ve zaman israfının da önüne geçilecek.

Kaçak kullanıma karşı tedbirler artırılacak

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, AA muhabirine, söz konusu taslak düzenlemenin bazı operasyonel değişiklikleri ve süreç iyileştirmelerini içerdiğini belirterek, özellikle kaçakla mücadele, sayaç okuma ve faturalama süreçlerindeki belirsizliklerin giderilmesiyle uygulamada karşılaşılan sorunların önüne geçilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Erdeniz, değişiklik hayata geçtiğinde sürekli iyileştirme sürecinde yeni bir aşamaya geçileceğine dikkati çekerek, sektörde şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçleneceğini ifade etti.

Kaçak elektrik kullanımını azaltılmaya yönelik önlemlerin piyasanın daha adil ve düzenli işlemesine katkı sunacağını aktaran Erdeniz, kaçak elektrik tespiti ve işlemlerinde standardı yükseltilmiş prosedürlerin uygulanmasıyla, süreçlerin daha tutarlı ve sorunsuz işletilmesinin sağlanacağını dile getirdi.

Erdeniz, tespit ve tahakkuk işlemlerinin belirli standart ve teknolojik imkanlar kullanılarak yapılmasının öneminin altını çizerek, "Uzaktan okuma ve izleme sistemleri gibi uygulamalar işlemlerin hızlanması ve verimliliğin artması açısından da önemli. Bu, kaynakların daha etkin kullanması yoluyla son tahlilde tüketici lehine çıktı sağlayacak bir durum. Kaçak elektrik kullananlara yönelik tedbirlerin daha da etkinleştirilmesi, kaçak kullanımı caydıracağı gibi toplumsal adalet duygusunun gelişmesine yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaçak elektrik kullandığı tespit edilen tüketicilere yönelik yüksek ceza ve faturalandırma yöntemlerinin caydırıcı etki oluşturarak kaçak kullanım oranlarını düşüreceğine dikkati çeken Erdeniz, "Kaçak elektrik kullanımında ceza katsayısına yönelik düzenleme, kaçakla mücadeleyi olumlu yönde etkileyecek bir dizi tedbiri içermektedir. Bu tedbirler, kaçak kullanımın caydırılması, düzenli ödeme alışkanlıklarının teşviki, bilinçlendirme ve toplumsal sorumluluk bilincinin artırılması gibi birçok önemli avantaj sunmakta." ifadelerini kullandı.

Erdeniz, kaçak elektrik tespit süreçlerinin fotoğraf ve video kayıtları ile belgelenmesinin, işlemlerin şeffaflığı ve izlenebilirliğini artıracağına değinerek, bu durumun hukuki süreçlerin daha hızlı tamamlanmasına ve tüketicilerin dağıtım şirketlerinin verdiği kayıp kaçak mücadelesine dair farkındalık oluşturmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Sektörde dijitalleşme yaygınlaşacak

Sayaç okuma ve faturalama süreçlerindeki iyileştirmelerin tüketici güvenini artıracağını vurgulayan Erdeniz, "Elektronik posta gibi dijital yöntemler yoluyla da bildirim yapılabilmesine izin veren dijital çözüm süreçlerinin, tüketicilerimizin en çok faydalanacağı değişiklikler olduğunu söyleyebiliriz. Fatura ve bildirimlerin elektronik yolla yapılması dijitalleşmenin yaygınlaşmasına da katkı sağlayacak. Aynı zamanda çevre dostu bu uygulama hem şirketler hem de tüketiciler için operasyonel kolaylık sağlarken, kağıt israfını da önleyecek." diye konuştu.

Erdeniz, yönetmelikte yer alan güvence bedellerinin taksitlendirilmesi ve belirli tüketici gruplarına sağlanan ek korumaların ise mali yüklerin daha yönetilebilir hale gelmesine imkan sağlayacağını söyledi.

Söz konusu taslak düzenlemelerin sektör tarafından olumlu karşılandığını ifade eden Erdeniz, şunları kaydetti:

"Taslağın daha da geliştirilmesine yönelik olarak sektör olarak öneri setimizi hazırlıyoruz. Amacımız, elektrik dağıtım hizmetinin kesintisiz ve kaliteli olarak sürdürülmesini sağlamak. Bu bağlamda, kaçak elektrik tüketiminin önlenmesine ve tüketicinin korunmasına yönelik ilave düzenlemelere de taslakta yer verilmiş olmasından büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Elektrik dağıtım hizmetlerinde şeffaflık ve verimliliğin artırılması, tüketicilere daha güvenilir ve sürdürülebilir bir hizmet sunulması için bu düzenlemeler büyük önem taşımaktadır."

Erdeniz, taslakta yer alan "faturalarını düzenli ödeyen mesken abonelerinden güvence bedeli alınmaması" maddesinin tüketici memnuniyetini artırma, ödeme disiplinini teşvik etme ve müşteri bağlılığını güçlendirme amacı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Çevre, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK, elektrik piyasasında şeffaflığı ve kayıp kaçakla mücadeleyi artırmayı hedefliyor - Son Dakika

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