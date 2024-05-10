EPDK Kararıyla Benzin ve Mazot Tek Fiyat Üzerinden Satılacak - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK Kararıyla Benzin ve Mazot Tek Fiyat Üzerinden Satılacak

EPDK Kararıyla Benzin ve Mazot Tek Fiyat Üzerinden Satılacak

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından alınan kararla benzin ve mazotta katkılı yakıt olarak geçen ürünlerin tek fiyat üzerinden satılacağını ve bu durumun vatandaşa yarayacağını söyledi. Kararın şirketlere değil, vatandaşa yarayacağını belirten Polat, fiyatların düşmesiyle birlikte işlerin açılacağını ifade etti.

10.05.2024 12:18
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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından alınan kararla benzin ve mazotta katkılı yakıt olarak geçen ürünlerin tek fiyat üzerinden satılacağını ve bu durumun vatandaşa yarayacağını söyledi.

Alınan kararla katkılı yakıtların tek ürün olarak görüleceğini ve tek fiyat üzerinden satılacağını söyleyen PÜİS Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) geçtiğimiz günlerde aldığı kurul kararı ile birlikte katkılı yakıtlarla katkısız yakıtların fiyatlarının tek uygulanmasına yönelik bir karar verdi. Bu kararla birlikte şu anda sadece mazot ve benzine uygulanacak. Esasında ürünün çeşitliliği devam ediyor ama fiyat politikası olarak mazot tek fiyat, sonrasında da benzin tek fiyat olarak uygulama olacak. 15 Mayıs itibari ile de yürürlüğe girecek. Bu aralarda da benzin, motorin ve LPG'de bir düşüş gerçekleşiyor. Çünkü döviz kurunda geriye doğru bir etkileşim var. Brent petrol de zirveye çıkmıştı, 92 dolarlar seviyesine gelmişti ama şu anda 87 dolar civarlarında. Brent petrol ve döviz kurunun etkisi ile birlikte de yakıt fiyatları da bu gidişle düşmeye devam edecek. EPDK'nın kurul kararına bizim etki etmemiz ya da karışmamız mümkün değildir. Çünkü bu onların kendi içerisinde aldığı bir karardır ama aynı zamanda da şu şekilde olmaya başladı; bu katkılı yakıtların arasında 3-5 kuruş bir fark oluyordu. EPDK bunların hepsini tek ürün olarak gördüğü için yani benzini ve mazotu tek ürün olarak gördüğü için ikisinde de farklı ürünü satabilirsin ama aynı fiyat üzerinden satacaksın diye bir kurul kararı yayınladı. Bize de buna uymak düşer" dedi.

Polat, alınan kararın şirketlere değil ama vatandaşa yarayacağını söyleyerek, "Bu karar akaryakıt satıcılarının, büyük şirketlerin işine esasında yaramadı. Çünkü bu katkılı yakıtlarda bir emek var. Yani insanların bu yakıtları çıkarabilmek için performans yakıt olarak gördüğü, enjektör, partikül temizleyici için olan bu katkılı yakıtların bir maliyeti vardır. Bu maliyetler esasında sadece o 3-5 kuruşla yansıtılıyordu pompaya. Çok büyük farklar da yoktu. 5 kuruşu geçen bir fark yoktu. Aynı fiyatı uygulama politikasına gelince kar durumundan biraz daha mahrumiyet olacaktır. Bu durum da vatandaşın işine yaradı. Bu gidişle işlerin açılması ve döviz kuru ve brent petrolün gerilemesi ile fiyatlar bir düşüşe geçti" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK Kararıyla Benzin ve Mazot Tek Fiyat Üzerinden Satılacak - Son Dakika

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