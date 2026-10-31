EPDK mesken tüketim sınırını 2027'den itibaren yıllık 3 bin kilovatsaate çekti - Son Dakika
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EPDK mesken tüketim sınırını 2027'den itibaren yıllık 3 bin kilovatsaate çekti

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EPDK, tebliğde değişikliğe giderek 1 Ocak 2027'den itibaren mesken tüketicilerin yıllık tüketim miktarını 3 bin kilovatsaat olarak belirledi. Geçici barınma merkezleri ve köy içme suyu tesislerine 150 milyon, kalan gruplara 15 bin kilovatsaat sınırı uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2027'den itibaren mesken tüketici kapsamında yer alan tüketim miktarı, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik yıllık 3 bin kilovatsaat olacak.

Öte yandan, bu miktar, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yıllık 150 milyon kilovatsaat, kalan tüketici gruplarına yıllık 15 bin kilovatsaat olarak uygulanacak.

Kaynak: AA
Enerji Piyasası Düzenleme KurumuEkonomiGüncelSon Dakika

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