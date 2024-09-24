EPİAŞ ve Verra'dan Karbon Kredisi İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

EPİAŞ ve Verra'dan Karbon Kredisi İşbirliği

EPİAŞ, Verra ile borsa tabanlı karbon kredisi ticareti için mutabakat imzaladı.

24.09.2024 12:21
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) ile dünyanın en büyük karbon kredilendirme kuruluşu Verra, "Karbon Kredisi Ticaret Platformu İşbirliği" konulu mutabakat belgesini imzaladı.

EPİAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, EPİAŞ ile iklim eylemi ve sürdürülebilir kalkınma alanında dünyanın önde gelen standart belirleyicisi Verra, onaylı karbon kredilerinin Türkiye'nin Enerji Borsası EPİAŞ platformunda ilk kez borsa tabanlı ticaretini mümkün kılmak için stratejik ortaklığa imza attı.

EPİAŞ ve Verra Üst Yöneticileri, konuyla ilgili mutabakat belgesini imzalamak üzere Climate Week NYC etkinliğinde bir araya geldi.

İmzalanan mutabakat belgesi Verra onaylı karbon kredilerinin EPİAŞ platformunda alınıp satılmasına imkan tanıyacak. Bu krediler, sera gazı emisyonlarında doğrulanmış azalmaları temsil ediyor. Borsa aracılığıyla ticaretin kolaylaşması alıcı ve satıcıların organize, verimli ve şeffaf bir piyasadan faydalanmasını sağlayacak.

Ayrıca, EPİAŞ, borsa tabanlı gönüllü karbon kredisi ticaretine ek olarak, Verra ile işbirliği kapsamında potansiyel piyasa katılımcıları için farkındalığı artırmaya yönelik atölyeler düzenleyecek.

Öte yandan, ilk borsa tabanlı gönüllü karbon kredisi ticaretinin ilerleyen haftalarda başlaması bekleniyor.

EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas, dünyada gönüllü karbon kredilerinin ilk borsa tabanlı ticaretini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Bu, karbon kredisi düzenleyen kurumların kayıt sistemleri ile entegre, ticarete konu kredilerin varlığını doğrulayan ve sorunsuz şekilde ticaretine izin veren merkezi bir karşı taraf hizmeti anlamına gelecek. Bu adım, çevresel piyasalarımızın ürün çeşitliliğini artırarak piyasa katılımcılarımızın Verra kredilerine erişmesine olanak tanıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Verra İcra Kurulu Başkanı Mandy Rambharos da "Bu işbirliği, alıcıların küresel olarak yüksek kaliteli karbon kredilerine erişimini genişletme misyonumuza yönelik önemli bir adımı teşkil ediyor. Verra onaylı kredileri EPİAŞ'ın platformuna entegre ederek, Türkiye'nin gönüllü karbon piyasasının güvenilirliğini ve şeffaflığını artırmayı ve eğitim atölyeleri aracılığıyla daha fazla katılım sağlamayı amaçlıyoruz. Bu işbirliğinin hem piyasalar hem de genel anlamda Türkiye'deki iklim eylemi çabalarının üzerinde yaratacağı olumlu etkiyi görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Çevre, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPİAŞ ve Verra'dan Karbon Kredisi İşbirliği - Son Dakika

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