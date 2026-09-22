EPİAŞ verilerine göre spot doğal gazda referans fiyat dün 17 bin 279 lira oldu - Son Dakika
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EPİAŞ verilerine göre spot doğal gazda referans fiyat dün 17 bin 279 lira oldu

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküpün referans fiyatı 17 bin 279 lira olarak belirlendi. EPİAŞ verilerine göre işlem hacmi 1 milyon 503 bin 273 lira, gaz ticaret miktarı 87 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 279 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 503 bin 273 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 737 bin 175 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 279 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 87 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 142 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 415 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 108 milyon 946 bin 85 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 109 milyon 65 bin 457 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: EPİAŞ verilerine göre spot doğal gazda referans fiyat dün 17 bin 279 lira oldu - Son Dakika
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