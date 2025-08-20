Erdem’den Turizmde Birlik Çağrısı

ALTSO Başkanı Eray Erdem, düzenlediği basın toplantısına turizmin geleceği için kolektif çalışmanın önemine değindi. İsimsiz yorumlar üzerinden kenti ve tesisleri eleştirmenin turizme büyük darbe vurduğunu söyleyen Erdem, gerçek anlamda turizme zarar veren işletmelerin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Erdem, "Eğer bir işletme gerçekten kuralları hiçe sayıyor, misafirine kötü davranıyor, haksız kazanç peşindeyse biz de onun karşısında oluruz. Odaya, derneklere, ilgili kurumlara bildirirsiniz, biz de gereğini yaparız. Ama ortada böyle bir durum yokken, tamamen çarpıtılmış bir iddiayla turizm sektörüne gölge düşürmek doğru değildir" dedi.

Alanya'da kendi işletmesinde basına yansıyan video ile ilgili açıklamalarda bulunan ALTSO Başkanı Eray Erdem, "Benim 600 çalışanım var. İçlerinde 20 yıldır birlikte çalıştıklarım var, gözüm kapalı güveneceğim insanlar var. Aynı şekilde gelen misafirlerin de davranış biçimleri birbirinden farklıdır. Kimi kibarca bir istekte bulunur, kimi bağırır çağırır, kimi hakaret eder. Bu nedenle yaşanabilecek münferit olaylar üzerinden tüm sektörü yargılamak büyük bir haksızlık olur. Ayrıca haberde sözü edilen olay kesinlikle yazıldığı, yansıtıldığı gibi değildir" dedi.

"Kayıtlar adliyede"

Otelde yaşanan olayın görüntülerini adli makamlara verdiklerini ve konunun takipçisi olacağının altını çizen Erdem, "Video kaydını adliyeye verdik, gerekli inceleme yapılacaktır. Alanya'da hiçbir otelde böyle bir şey olmaz, hiçbir otelci müşterisine kötü muamele yapmaz. Bizim elimizde kamera kayıtları var. Jandarmaya intikal eden tutanaklar var. Avukatlarımız gerekli hazırlıkları yapıyor. Bu konuda hakkımızı arayacağız. Alanya bir turizm şehri. Hepimizin ekmeği turizmden çıkıyor. Taksicisi de, esnafı da, çiftçisi de turizmden kazanıyor. Eğer turizme zarar verirsek, hepimizin ekmeği küçülür. O yüzden gelin, birbirimizi suçlamak yerine birlikte çözüm üretelim. Hatalar olabilir ama değiştirmenin yolu şehri karalamak değildir. Hep birlikte daha kaliteli bir Alanya için çalışalım. Bazen münferit olaylar olabilir. Bunun da gereği zaten yapılır" diye konuştu.

"Alanya turizminin itibarıdır"

Gerçek anlamda turizme zarar veren işletmelerin önüne geçilmesi gerektiğini de vurgulayan Erdem, "Eğer bir işletme gerçekten kuralları hiçe sayıyor, misafirine kötü davranıyor, haksız kazanç peşindeyse biz de onun karşısında oluruz. Odaya, derneklere, ilgili kurumlara bildirirsiniz, biz de gereğini yaparız. Ama ortada böyle bir durum yokken, tamamen çarpıtılmış bir iddiayla turizm sektörüne gölge düşürmek doğru değildir. Alanya'da biz zaten zor şartlarda rekabet ediyoruz. Turistin gözüne böyle haberler sokulduğunda bu şehre gelmekten vazgeçiyor. İşte bu yüzden diyorum ki; mesele yalnızca benim işletmem değil, Alanya turizminin itibarıdır" ifadelerini kullandı.

"Plajlar halkındır"

Sık sık gündeme gelen plaj tartışmalarına da değinen Erdem, "Sadece plajlar değil bu vatan toprağının her karışı halkındır. Buna kimsenin itirazı olamaz. Plajlar da, dağlar da, yollar da bu milletindir. Ama biz bir turizm şehriysek bir karar vermek zorundayız. Biz turizm şehri mi olacağız yoksa kendi doğal yaşam alanımızda mı kalacağız" şeklinde konuştu. - ANTALYA